Голову Радехівської РДА Тараса Калиту затримали на хабарі

За версією слідства, голова РДА організував злочинну схему із систематичного вимагання хабарів

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 17:17255247

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Голову Радехівської РДА Тараса Калиту затримали на хабарі
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Тарас Калита очолює Радехівську РДА з квітня 2016 року

У п’ятницю, 2 листопада, голову Радехівської РДА Тараса Калиту затримали за вимагання однієї тисячі доларів хабара. За хабар він обіцяв посприяти у прийнятті на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки.

У повідомленні Нацполіції не вказано голову якої саме РДА затримали на хабарі. Однак, за даними ZAXID.NET, йдеться про Тараса Калиту, який очолює Радехівську РДА. За даними правоохоронців, посадовець організував злочинну схему із систематичного вимагання хабарів від фізичних та юридичних осіб.

40-річного Тараса Калиту затримали за вимагання однієї тисячі доларів хабара. Кошти він отримував у два етапи: 200 доларів за винесення питання на розгляд сесії райради та 800 доларів за підписання договору оренди.

Фото з затримання посадовця

«За вказану суму посадовець обіцяв посприяти у прийнятті на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки на підзвітній йому території, а також подальшого підписання договору оренди вказаної земельної ділянки терміном на 20 років для реконструкції та експлуатації цеху з виготовлення біопалива», – вказано у повідомленні поліції.

Тарас Калита очолює Радехівську РДА з квітня 2016 року. До цього він працював головним спеціалістом сектору землеустрою та ринку земель відділу держземагенства у Радехівському районі та начальником відділу держгеокадастру у Радехівському районі.

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