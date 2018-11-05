Затриманому на хабарі голові Радехівської РДА призначили 141 тис. грн застави
Посадовця підозрюють у вимаганні тисячі доларів хабара
Суд обрав запобіжний захід голові Радехівської РДА Тарасу Калиті, якого 2 листопада затримали під час отримання хабара. Посадовець протягом двох місяців буде під вартою, або зможе вийти з СІЗО, сплативши 140,9 тис. грн застави.
За даними правоохоронців, посадовець організував злочинну схему із систематичного вимагання хабарів від фізичних та юридичних осіб.
40-річного Тараса Калиту затримали за вимагання однієї тисячі доларів хабара. За хабар він обіцяв посприяти у прийнятті на сесії райради рішення про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки. Кошти він отримував у два етапи: 200 доларів за винесення питання на розгляд сесії райради та 800 доларів за підписання договору оренди.
Тарас Калита очолює Радехівську РДА з квітня 2016 року. До цього він працював головним спеціалістом сектору землеустрою та ринку земель відділу держземагенства у Радехівському районі та начальником відділу держгеокадастру у Радехівському районі.