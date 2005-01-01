Голову Татарбунарської РДА звільнили за непередачу інвестору ділянки під сонячну електростанцію

ЕкономікаОлег Костюк, 1 червня1000

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У п'ятницю, 1 червня, президент України Петро Порошенко звільнив голову Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області Олександра Кривенка. Відповідне розпорядження №84 вже оприлюднено на сайті голови держави.

За словами Порошенка, причиною цього стало затягування з передачею в оренду інвестору земельної ділянки для будівництва сонячної електростанції.

«Якщо чиновники на місцях дозволяють собі чинити перепони інвесторам на користь (ми з вами розуміємо яким) інтересам, впевнений у тому, що реакція влади повинна бути жорсткою, і ми не повинні зволікати з прийняттям відповідних рішень», – заявив він.

Президент зазначив, що влада Татарбунарського району повинна була передати в оренду земельну ділянку для будівництва сонячної електростанції ще у грудні 2017 року.

«Сьогодні, через півроку, підприємство не те що не почала будівельні роботи, вони навіть землю в оренду не отримали. Все це через те, що голова адміністрації Татарбунарського району, з невідомих мені причин, вважає за можливе не складати вже півроку відповідну угоду з підприємством», – наголосив Порошенко.

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