Google оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в Україні

У вівторок, 10 грудня, компанія Google показала, які пошукові запити стали найпопулярнішими в Україні за 2024 рік. У рейтингу – інформація про графіки відключень, Чемпіонат Європи з футболу та вбивство Ірини Фаріон.

Найбільше у 2024 році українці цікавилися графіками відключень світла внаслідок російських обстрілів. На другій позиції серед найпопулярніших пошукових запитів – Євро-2024, а на третій – генерал Олександр Сирський, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ в лютому 2024 року.

«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», – повідомили у компанії.

Найпопулярніші запити Google 2024 року

Графік відключення світла

Євро 2024

Сирський

Олімпійські ігри 2024

Пасха 2024

Усик

Ірина Фаріон

Суджа

20 днів у Маріуполі

Євробачення 2024

Людина, інтерес до якої зростав найбільше

Олександр Сирський

Олександр Усик

Дональд Трамп

Сергій Лавров

Камала Гарріс

Майк Тайсон

Микола Тищенко

Павел Дуров

Клавдія Петрівна

Соня Морозюк

Найбільше у 2024 році українські користувачі шукали інформацію про вбивство у липні львівської мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон.

Пошуки в категорії «Пішли назавжди»

Ірина Фаріон

Олексій Навальний

Ален Делон

Анастасія Заворотнюк

Олександр Масляков

В’ячеслав Узєлков

Олександр Ширвіндт

Віталій Білоножко

Богдан Сташків

Шеннон Догерті

У пошукових запитах щодо покупок у 2024 році переважали запити про придбання зарядних станцій, зокрема EcoFlow, інверторів та сонячних панелей. Крім того, українці шукали, де купити дубайський шоколад, Iphone 16 та квитки на тюбінг.

Найпопулярніші запити у категорії «Покупки»

Екофлоу

Вентилятор

Зарядна станція

Інвертор

Айфон 16

Дубайський шоколад

Сквіш лапка

Гелевий акумулятор 100 ампер

Сонячні панелі

Тюбінг

Фільмом, який найбільше шукали у 2024 році, став оскароносний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».

Рейтинг найпопулярніших фільмів року в Україні

«20 днів у Маріуполі»

«Думками навиворіт 2»

«Дюна 2»

«Солтберн»

«Субстанція»

«Веном 3»

«Люблю тебе ненавидіти»

«Жахаючий 3»

«Дикий робот»

«Конотопська відьма»

У 2024 році українці найбільше цікавилися, що таке МСЕК (медико-соціальні експертні комісії), голів яких масово почали викривати на корупції. Також у 2024 році в Україні питали, що таке квадробери, «бусифікація» та ЦНАП.

Найпопулярніші запити з питанням «Що таке?»

що таке МСЕК

що таке РЕБ

що таке терикони

що таке черги відключення світла

що таке ЦНАП

що таке довідка ОК-7

що таке КАБ

що таке «бусифікація»

що таке квадробери

що таке чиназес

Зазначимо, у 2022 та 2023 роках в Україні найпопулярнішим став запит «Карта повітряних тривог».