Google оприлюднив найпопулярніші пошукові запити 2024 року в Україні
Найбільше українці шукали інформацію про графіки відключення світла
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У вівторок, 10 грудня, компанія Google показала, які пошукові запити стали найпопулярнішими в Україні за 2024 рік. У рейтингу – інформація про графіки відключень, Чемпіонат Європи з футболу та вбивство Ірини Фаріон.
Найбільше у 2024 році українці цікавилися графіками відключень світла внаслідок російських обстрілів. На другій позиції серед найпопулярніших пошукових запитів – Євро-2024, а на третій – генерал Олександр Сирський, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ в лютому 2024 року.
«Рейтинг запитів року складається на основі того, популярність яких пошукових запитів в різних категоріях зросла найбільше за рік. В результаті аналізу та підрахунку тих чи інших запитів такий рейтинг наочно демонструє, які тенденції пошуку і чим найбільше цікавляться люди саме сьогодні», – повідомили у компанії.
Найпопулярніші запити Google 2024 року
- Графік відключення світла
- Євро 2024
- Сирський
- Олімпійські ігри 2024
- Пасха 2024
- Усик
- Ірина Фаріон
- Суджа
- 20 днів у Маріуполі
- Євробачення 2024
Людина, інтерес до якої зростав найбільше
- Олександр Сирський
- Олександр Усик
- Дональд Трамп
- Сергій Лавров
- Камала Гарріс
- Майк Тайсон
- Микола Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдія Петрівна
- Соня Морозюк
Найбільше у 2024 році українські користувачі шукали інформацію про вбивство у липні львівської мовознавиці, політикині та громадської діячки Ірини Фаріон.
Пошуки в категорії «Пішли назавжди»
- Ірина Фаріон
- Олексій Навальний
- Ален Делон
- Анастасія Заворотнюк
- Олександр Масляков
- В’ячеслав Узєлков
- Олександр Ширвіндт
- Віталій Білоножко
- Богдан Сташків
- Шеннон Догерті
У пошукових запитах щодо покупок у 2024 році переважали запити про придбання зарядних станцій, зокрема EcoFlow, інверторів та сонячних панелей. Крім того, українці шукали, де купити дубайський шоколад, Iphone 16 та квитки на тюбінг.
Найпопулярніші запити у категорії «Покупки»
- Екофлоу
- Вентилятор
- Зарядна станція
- Інвертор
- Айфон 16
- Дубайський шоколад
- Сквіш лапка
- Гелевий акумулятор 100 ампер
- Сонячні панелі
- Тюбінг
Фільмом, який найбільше шукали у 2024 році, став оскароносний фільм Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі».
Рейтинг найпопулярніших фільмів року в Україні
- «20 днів у Маріуполі»
- «Думками навиворіт 2»
- «Дюна 2»
- «Солтберн»
- «Субстанція»
- «Веном 3»
- «Люблю тебе ненавидіти»
- «Жахаючий 3»
- «Дикий робот»
- «Конотопська відьма»
У 2024 році українці найбільше цікавилися, що таке МСЕК (медико-соціальні експертні комісії), голів яких масово почали викривати на корупції. Також у 2024 році в Україні питали, що таке квадробери, «бусифікація» та ЦНАП.
Найпопулярніші запити з питанням «Що таке?»
- що таке МСЕК
- що таке РЕБ
- що таке терикони
- що таке черги відключення світла
- що таке ЦНАП
- що таке довідка ОК-7
- що таке КАБ
- що таке «бусифікація»
- що таке квадробери
- що таке чиназес
Зазначимо, у 2022 та 2023 роках в Україні найпопулярнішим став запит «Карта повітряних тривог».