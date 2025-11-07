І смачно, і корисно: ці п’ять видів горіхів допоможуть стабілізувати рівень цукру в крові
Поради дієтологині
До теми
-
Як за допомогою волоських горіхів стимулювати роботу мозку, зміцнити серце і стінки судин.
Поради нутриціологині + рецепти ZAXID.NET
- Чим горіхи макадамія корисні сердечникам, діабетикам і людям з надлишковою вагою ZAXID.NET
- Як мигдаль впливає на здоровʼя кишківника, серця і рівень цукру в крові ZAXID.NET
Усі горіхи містять жир, клітковину та білок, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Найкорисніші види для регулювання рівня глюкози містять найменшу кількість вуглеводів і найвищий вміст клітковини. Дієтологиня з клініки Клівленда Джулія Зумпано назвала Verywellhealth п’ять видів горіхів, які варто включати у раціон діабетикам, бо вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові.
Дієтологиня каже, що, крім регулювання рівня цукру в крові, ці горіхи мають й інші численні переваги для здоровʼя: допомагають захистити організм від хронічних захворювань і покращити загальний стан.
Мигдаль.
За словами Джулії Зумпано, мигдаль містить найбільше вуглеводів у всій групі і найбільше клітковини. Він підвищує рівень «хорошого» та зменшує рівень «поганого» холестерину. Дослідження показують: мигдаль може позитивно впливати на рівень цукру у крові та знижувати ризик серцевих захворювань у людей з діабетом 2 типу. Мигдаль містить важливі мінерали: магній, фосфор, мідь і є гарним джерелом білка.
Пекан.
«Пекан містить поліфеноли, марганець і вітамін Е, а також має низький глікемічний індекс, тому ці горіхи не спричиняють різкого підвищення рівня цукру в крові», – каже Джулія Зумпано.
За словами дієтологині, цей вид горіхів може впливати на вироблення та дію інсуліну, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, особливо для людей з ризиком серцево-судинних захворювань
Волоські горіхи.
Вони є хорошим джерелом альфа-ліноленової кислоти (АЛК) – рослинного джерела омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшити запалення в організмі. Дослідження показують, що АЛК може допомогти з контролем глікемії. Волоські горіхи також допомагають підвищити рівень «хорошого» і знизити рівень «поганого» холестерину, що сприяє профілактиці серцевих захворювань.
Макадамія.
Ці горіхи мають низький вміст вуглеводів і цукру й можуть допомогти знизити рівень цукру в крові, контролювати глікемічний рівень, витісняючи вуглеводи з високим глікемічним індексом.
Бразильські горіхи.
Вони містять селен, який знижує рівень інсуліну, підвищує чутливість до інсуліну та поліпшує рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Бразильські горіхи також корисні для серцево-судинної системи.
До теми
Поради нутриціологині + рецепти ZAXID.NET