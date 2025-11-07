Горіхи і смачні, і корисні, бо допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові

Усі горіхи містять жир, клітковину та білок, які допомагають стабілізувати рівень цукру в крові. Найкорисніші види для регулювання рівня глюкози містять найменшу кількість вуглеводів і найвищий вміст клітковини. Дієтологиня з клініки Клівленда Джулія Зумпано назвала Verywellhealth п’ять видів горіхів, які варто включати у раціон діабетикам, бо вони допомагають підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Дієтологиня каже, що, крім регулювання рівня цукру в крові, ці горіхи мають й інші численні переваги для здоровʼя: допомагають захистити організм від хронічних захворювань і покращити загальний стан.

Мигдаль.

За словами Джулії Зумпано, мигдаль містить найбільше вуглеводів у всій групі і найбільше клітковини. Він підвищує рівень «хорошого» та зменшує рівень «поганого» холестерину. Дослідження показують: мигдаль може позитивно впливати на рівень цукру у крові та знижувати ризик серцевих захворювань у людей з діабетом 2 типу. Мигдаль містить важливі мінерали: магній, фосфор, мідь і є гарним джерелом білка.

Пекан.

«Пекан містить поліфеноли, марганець і вітамін Е, а також має низький глікемічний індекс, тому ці горіхи не спричиняють різкого підвищення рівня цукру в крові», – каже Джулія Зумпано.

За словами дієтологині, цей вид горіхів може впливати на вироблення та дію інсуліну, що допомагає стабілізувати рівень глюкози в крові, особливо для людей з ризиком серцево-судинних захворювань

Волоські горіхи.

Вони є хорошим джерелом альфа-ліноленової кислоти (АЛК) – рослинного джерела омега-3 жирних кислот, які допомагають зменшити запалення в організмі. Дослідження показують, що АЛК може допомогти з контролем глікемії. Волоські горіхи також допомагають підвищити рівень «хорошого» і знизити рівень «поганого» холестерину, що сприяє профілактиці серцевих захворювань.

Макадамія.

Ці горіхи мають низький вміст вуглеводів і цукру й можуть допомогти знизити рівень цукру в крові, контролювати глікемічний рівень, витісняючи вуглеводи з високим глікемічним індексом.

Бразильські горіхи.

Вони містять селен, який знижує рівень інсуліну, підвищує чутливість до інсуліну та поліпшує рівень цукру в крові у людей з діабетом 2 типу. Бразильські горіхи також корисні для серцево-судинної системи.