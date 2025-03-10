Однією з головних переваг горщиків, виготовлених з газет, є їх екологічність

Сезон посіву розсади вже розпочався, і це найкращий час для того, щоб подумати про зручні та бюджетні варіанти контейнерів для ваших рослин. Існує безліч способів вирішення цієї проблеми, але одним із найпопулярніших є виготовлення горщиків для розсади власноруч. Такі горщики можуть бути не лише доступними, а й екологічно чистими, адже вони виготовляються із старих газет, що дає друге життя непотрібному матеріалу. «Сенсація» пише, як можна створити такі горщики своїми руками.

Як зробити горщики для розсади з газет: інструкція

Щоб виготовити горщики з газет для посіву розсади, вам не потрібно багато інструментів чи матеріалів, а сам процес виявляється простим і швидким.

Підготовка основи. Перш за все, вам потрібно підготувати основу для створення горщиків. Це може бути банка або пляшка, діаметр якої відповідає бажаному розміру горщика. Виберіть предмет, який зручний для вас у використанні. Підготовка газет. Далі візьміть старі газети або непотрібні журнали. Вони мають бути м’якими та гнучкими, щоб добре намотуватись на основу. Почніть намотувати газету на банку або пляшку, покриваючи її рівним шаром. Формування стаканчика. Коли газета обгорне основу, обережно зніміть її. Край газети, що залишився, акуратно загніть з одного боку, формуючи дно майбутнього горщика. Щоб закріпити форму стаканчика, можна використати екологічний паперовий скотч, щоб зміцнити дно. Посилення конструкції. Щоб кожен стаканчик був більш стійким, поставте його в піддон, так щоб земля не висипалась. Це особливо важливо, коли ви наповнюєте горщики ґрунтом для посадки.

Переваги горщиків з газет

Однією з головних переваг горщиків, виготовлених з газет, є їх екологічність. Вони є відмінною альтернативою пластиковим стаканчикам, оскільки після використання розчиняються в ґрунті, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Такі горщики не лише зручні, але й чудово підходять для різних культур, таких як томати, огірки, кабачки або перець.

Ще однією перевагою є їх одноразовість. Під час пересадки рослин у відкритий ґрунт можна навіть не знімати газету, оскільки вона просто розчиниться під час поливу.