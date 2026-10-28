Госпіталь розташований на вулиці Фастівській

Чернівецький обласний госпіталь ветеранів війни приєднають до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Таке рішення ухвалили на сесії Чернівецької обласної ради в середу, 28 жовтня. До цього госпіталь не входив до мережі закладів охорони здоров’я. Після приєднання установа зможе отримувати фінансування від Міністерства охорони здоров’я.

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Як йдеться у повідомленні на сторінці Чернівецької обласної ради у фейсбуці, після приєднання пацієнти зможуть в одному закладі отримувати повний цикл допомоги – від операцій, лікування складних травм до тривалої реабілітації. За рішення проголосував 41 депутат, повідомило «Суспільне.Чернівці».

Госпіталь розташований на вул. Фастівській, 20. У ньому працюють 10 відділень, з них п’ять – стаціонарні. У листопаді 2024 року в одному з корпусів розпочали проєкт зі створення реабілітаційного центру для військовослужбовців на 60 ліжок.

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Що зміниться для пацієнтів

Усі медичні послуги, які госпіталь надає зараз, планують зберегти. Під час сесії заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Оксана Симак пояснила, що після об'єднання цивільних пацієнтів обслуговуватимуть у корпусі лікарні швидкої меддопомоги, а військових і ветеранів – у корпусі госпіталю.

Що зміниться для працівників

«Жоден працівник, жоден лікар, медичний персонал, адміністративний персонал не будуть звільнені», – додала Оксана Симак. Виконувач обов'язків керівника госпіталю ветеранів війни Володимир Гнатюк у коментарі «Суспільне.Чернівці» сказав, що підтримує приєднання. За його словами, раніше працівники побоювалися ліквідації закладу та скорочень, однак після зустрічей з обласною радою їм пояснили, що відділення та робочі місця збережуть.

Приєднання може розширити фінансові можливості закладу. Окрім того, спільне використання ресурсів двох лікарень допоможе оптимізувати витрати. Вивільнені гроші можна буде спрямовувати на закупівлю медикаментів, розвиток медичних послуг і зарплати. У планах також – створити у госпіталі кластер «Буковина Ревіта» з майстернею протезування.

Майно госпіталю передадуть лікарні на праві безстрокового узуфрукта (обмежене право користування майном – ред.). Для реорганізації створять спеціальну комісію, яка наглядатиме за оформленням документів та гарантуватиме збереження посад для працівників госпіталю.