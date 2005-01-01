ГПУ назвала дату обрання для Надії Савченко запобіжного заходу

Запобіжний захід для затриманої в четвер, 22 березня, народної депутатки Надії Савченко обиратимуть у п’ятницю, 23 березня, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. За його словами, справу розглядатиме Шевченківський суд Києва.

«Зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Підготовка – це обов'язкова процедура. Швидше за все, засідання суду буде завтра. Вже відомо, що Шевченківський райсуд Києва. Будемо чекати, що суддя все-таки ухвалить рішення про обрання запобіжного заходу», – сказав речник ГПУ в коментарі «112 Україна».

Він наголосив, що ГПУ проситиме суд про арешт Савченко без права внесення застави.

За словами Лисенка, депутатка сьогоднішню ніч проведе в будівлі СБУ. У той же час він не виключив надання їй додаткової охорони.

«Якщо вона захоче і повідомить про це через адвокатів, то це бажання буде розглянуто обов'язково», – пообіцяв Лисенко.

Раніше в четвер Савченко позбавили депутатської недоторканності. Депутати також дозволили її затримання і арешт. Після голосування їй повідомили про підозру та доставили в СБУ.