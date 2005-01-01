Верховна Рада надала дозвіл на арешт Надії Савченко

Надію Савченко разом з Володимиром Рубаном підозрюють в підготовці державного перевороту

Верховна Рада на своєму засіданні у четвер, 22 березня, підтримала подання генерального прокурора України про зняття недоторканності, притягнення до відповідальності та арешт народної депутатки Надії Савченко.

За зняття з Савченко недоторканності проголосував 291 народний депутат.

За надання згоди на притягнення її до відповідальності проголосували 277 депутатів.

За надання згоди на арешт Савченко проголосували 268 народних депутатів.

Результати голосування депутатів ВРУ за надання згоди на арешт Надії Савченко по фракціях

Як відомо, 15 березня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко готувалася підірвати дві ложі парламенту, а тих, кому вдасться вижити, вона, зі слів Луценка, планувала добивати розстрілами з автоматів. Цього ж дня в депутатки у парламенті виявили зброю, а генпрокурор вніс подання на зняття з неї недоторканності, притягнення її до відповідальності, затримання та арешт, яке вранці 22 березня підтримав регламентний комітет.

Виступаючи перед голосуванням, генпрокурор розповів, що Савченко спільно з керівником «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном готували державний переворот з залученням до цього офіцерів 8-го полку спецпризначення Збройних сил України. Теракт мав статися зі зброї проросійських бойовиків, які окупували частину Донбасу. Луценко також додав, що, окрім намірів підірвати парламент, Савченко та Рубан хотіли обстріляти зі 120-мм мінометів центр Києва. Зі слів Луценка, один з офіцерів ЗСУ підтвердив, що Савченко намагалася завербувати його для теракту. Він також додав, що про наміри Савченко й Рубана Службу безпеки України повідомили офіцери Збройних сил України, яких ті намагалися залучити до державного перевороту.

Крім того, Луценко також анонсував проведення психіатричної експертизи депутатки.

Після виступу Луценка у парламенті показали відеодокази підготовки Савченко та Рубаном державного перевороту.

Володимира Рубана, нагадаємо, затримали 8 березня з арсеналом зброї, а вже 9 березня суд взяв його під варту. Рубана підозрюють у підготовці терактів та замахів на перших осіб держави. Сама ж Савченко щонайменше двічі публічно заступалася за Рубана та просила суд віддати їй його на поруки.

Сама Савченко, коментуючи звинувачення Луценка, заявила, що «українці зараз хочуть миру і з того, і з цього боку». Така фраза викликала обурливі вигуки деяких народних депутатів. Вона також сказала, що встановленню миру перешкоджає влада.

Савченко також заявила, що налякати її не вдасться і на ніякі угоди вона не піде. Крім того, вона розкритикувала українську владу за торгівлю з Росією, яку вона назвала «ворогом».

Разом з тим Савченко виступала заледве 5 хвилин з передбачених для цього п’ятнадцяти. Голова ВР відібрав у неї невикористані хвилини, оскільки випливало так, що свою промову депутатка завершила. Парубій також відмовився дати можливість депутатці помовчати впродовж 10 хвилин, що у неї залишилися. Після цього Савченко сказала Парубію, що він «завжди порушує регламент, і порушив його цього разу».

Пізніше Савченко мала ще один виступ, в якому сказала, що змінити ситуацію в країні «без терактів» можна шляхом зміни політичної системи та прийняття нової Конституції.

Після голосування їй у приміщенні парламенту оголосили підозру та відвели до розташованого неподалік київського управління СБУ.

Нагадаємо, Савченко була номером першим у списку «Батьківщини» під час позачергових парламентських виборів у 2014 році. На той час вона вважалася політв’язнем у Росії. Після визволення Савченко увійшла до фракції «Батьківщини», але у грудні 2017 року її було виключено зі складу фракції. А 15 березня 2018 року Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету з питань національної безпеки і оборони.