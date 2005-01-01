СБУ затримала Надію Савченко

Надію Савченко доставили в СБУ

У четвер, 22 березня, народній депутатці Надії Савченко після того, як Верховна Рада зняла з неї недоторканність, дозволила притягнути її до відповідальності та арештувати, оголосили про підозру, після чого вона в супроводі слідчих попрямувала до управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Як повідомила агенція «Інтерфакс-Україна», підозру депутатці зачитали в присутності журналістів після того, як вона повернулася до Верховної Ради, поспілкувавшись зі своїми родичами і прихильниками біля будівлі парламенту.

Після цього вона знову покинула будівлю Верховної Ради і підійшла до своєї матері, що чекала на неї. Савченко попросила маму виїхати з-під будівлі парламенту.

Покинувши будівлю парламенту, вона в супроводі журналістів, своєї сестри Віри та осіб в цивільному, які, ймовірно, є працівниками правоохоронних органів, пішки попрямували до київського управління СБУ, яке розташоване недалеко від парламенту.

Савченко попрямувала до СБУ, фото Ельдара Сарахмана з Української правди

При цьому ані Савченко, ані чоловіки в цивільному на запитання журналістів не відповідали.

В Генпрокуратурі заявили, що суд обиратиме запобіжний захід для Савченко у п'ятницю, 23 березня. ГПУ проситиме суд взяти депутатку під варту без права застави.

Нагадаємо, Верховна Рада зняла з Савченко недоторканність і дозволила притягнути її до відповідальності та арештувати за поданням генерального прокурора Юрія Луценка, який перед голосуванням навів низку доказів причетності депутатки до державного перевороту, який вона готувала спільно з головою організації «Офіцерський корпус» Володимиром Рубаном (вів перемовини про звільнення полонених).

Самого Рубана взяли під варту 9 березня.