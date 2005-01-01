Надія Савченко і її гранати. Фото і цитата дня

ФотоПавло Паламарчук, 22 березня11991

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«Дуже важливо було показати зараз вам, що ви ходите дуже близько біля смерті. Вас всіх лякає, були в мене гранати, чи не були в сумочці. Були в мене гранати. Гранати були. Ось. Гранати були». З такими словами 22 березня народна депутатка Надія Савченко виклала на стіл плоди гранатів під час засідання парламентського комітету, який дав згоду на позбавлення її депутатської недоторканності. Пізніше того ж дня Верховна Рада дозволила її арешт і депутатку затримали оперативники СБУ. Надію Савченко підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді і державного перевороту.

фото Володимира Гонтара, УНІАН

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