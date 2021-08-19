У вихідні 21-24 серпня центри вакцинації у Львові працюватимуть

Центри вакцинації у вихідні, 21-24 серпня (субота-вівторок) у Львові будуть працювати. Є графік роботи центрів вакцинації на вихідні, тож усі, хто хоче вакцинуватися, зможуть це зробити. Вакцин і мобільних бригад у Львові є достатньо. На тих, хто вакцинується у ці вихідні, чекає бонус, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

Графік роботи центрів вакцинації

У суботу, 21 серпня

З 10:00 до 18:.00 Арена Львів, вул. Стрийська, 199

З 10:00 до 15:00 Forum Lviv, Під Дубом, 7б, Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81, IQmed, вул. Липова Алея, 15 (у цих центрах вакцину Moderna будуть викорстовувати виключно для 2 дози).

Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3

Нижній Шувар, вул. Хуторівка, 4б

Гіпермаркет «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188 а

У цих трьох центрах будуть вакцинувати вакциною Pfizer.

А також щеплення робитимуь з 10:00 до 15:00 у ТЦ Спартак, вул. Гетьмана Мазепи, 1б,Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина CoronaVac).

У неділю, 22 серпня

З 10:00 до 15:00 Forum Lviv, Під Дубом, 7б , Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81, IQmed, вул. Липова Алея, 15 ( вакцина Moderna виключно для 2 дози).

Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3 , гіпермаркет «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188 а (вакцина Pfizer) ,

, ТЦ Спартак, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (CoronaVac).

У понеділок, 23 серпня

З 10:00 до 15:00

Forum Lviv, Під Дубом, 7, Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81 ( вакцина Moderna виключно для 2 дози),

виключно для 2 дози), Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина Pfizer).

У вівторок, 24 серпня

З 10:00 до 15:00

Forum Lviv, Під Дубом, 7б (вакцина Moderna виключно для 2 дози)

Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина Pfizer).

Ті, хто вакцинуються протягом цих вихідних, зможуть отримати знижку в розмірі 30% на концерт SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності. 30 років у Львові, що відбудеться 24 серпня на Arena Lviv, повідомив Андрій Москаленко.