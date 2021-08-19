Центри вакцинації у Львові оприлюднили графік роботи на вихідні
Де, коли і якою вакциною можна щепитися 21-24 серпня
Центри вакцинації у вихідні, 21-24 серпня (субота-вівторок) у Львові будуть працювати. Є графік роботи центрів вакцинації на вихідні, тож усі, хто хоче вакцинуватися, зможуть це зробити. Вакцин і мобільних бригад у Львові є достатньо. На тих, хто вакцинується у ці вихідні, чекає бонус, повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко.
Графік роботи центрів вакцинації
У суботу, 21 серпня
З 10:00 до 18:.00 Арена Львів, вул. Стрийська, 199
З 10:00 до 15:00 Forum Lviv, Під Дубом, 7б, Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81, IQmed, вул. Липова Алея, 15 (у цих центрах вакцину Moderna будуть викорстовувати виключно для 2 дози).
- Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3
- Нижній Шувар, вул. Хуторівка, 4б
- Гіпермаркет «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188 а
У цих трьох центрах будуть вакцинувати вакциною Pfizer.
А також щеплення робитимуь з 10:00 до 15:00 у ТЦ Спартак, вул. Гетьмана Мазепи, 1б,Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина CoronaVac).
У неділю, 22 серпня
З 10:00 до 15:00 Forum Lviv, Під Дубом, 7б , Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81, IQmed, вул. Липова Алея, 15 ( вакцина Moderna виключно для 2 дози).
- Ліцей «Львівський», вул. Лисинецька, 3 , гіпермаркет «Епіцентр», вул. Б.Хмельницького, 188 а (вакцина Pfizer),
- ТЦ Спартак, вул. Гетьмана Мазепи, 1б, Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (CoronaVac).
У понеділок, 23 серпня
З 10:00 до 15:00
- Forum Lviv, Під Дубом, 7, Lviv Dovzhenka Centre, Проспект Червоноі Калини, 81 (вакцина Moderna виключно для 2 дози),
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина Pfizer).
У вівторок, 24 серпня
З 10:00 до 15:00
Forum Lviv, Під Дубом, 7б (вакцина Moderna виключно для 2 дози)
- Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 226а (вакцина Pfizer).
Ті, хто вакцинуються протягом цих вихідних, зможуть отримати знижку в розмірі 30% на концерт SuperDisco 90-х. Фестиваль Незалежності. 30 років у Львові, що відбудеться 24 серпня на Arena Lviv, повідомив Андрій Москаленко.