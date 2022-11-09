У четвер, 10 листопада, на території Закарпатської області знову діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє прес-служба «Закарпаттяобленерго».

Як зазначається на офіційному сайті «Закарпаттяобленерго», світло відключатимуть у містах і селах по всій області, години відключень – із 07:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00. Тривалість відключення електроенергії не повинна перевищувати три години. У деяких населених пунктах електроенергію відключатимуть двічі на день, у деяких – раз на день.

У прес-службі ««Закарпаттяобленерго» наголошують, що години відключень можуть варіюватися відповідно до вказівок «Укренерго».

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у Закарпатській області запровадили із понеділка, 31 жовтня. Причина – критична ситуація в енергетичній системі України, яка виникла внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетики. Загалом графіки погодинних відключень електроенергії з 5 листопада діють у семи областях України. Обмеження споживання необхідне для зменшення навантаження на мережі та уникнення аварій.