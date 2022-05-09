Держава-терорист Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти і нафтопродуктів

Танкери з російською нафтою завдяки Греції продовжують безперешкодно заходити в європейські порти на тлі спроб Євросоюзу обмежити можливості Росії з експорту цього енергоресурсу. Про це пише німецьке видання Die Welt.

Зазначається, що грецькі судновласники розширюють бізнес з Росією. У квітні частка Греції в транспортуванні російської нафти зросла втричі в порівнянні з 2021 роком.

За даними страхової компанії Lloyd's, всього у квітні з російських портів вирушило 190 танкерів. З них 76 під грецьким прапором.

Зокрема, наприкінці квітня грецький супертанкер Nissos Rhenia завантажив російську нафту в порту Нідерландів і попрямував до Сінгапуру. Зросла також кількість відправлень до Індії, Китаю та Південної Кореї.

За даними Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), держава-терорист Росія щодня експортує 7 млн барелів нафти і нафтопродуктів.

Як інформував ZAXID.NET, 17 квітня у всіх державах Європейського Союзу, які мають морські або річкові порти, розпочала діяти директива ЄС про заборону входу до портів кораблів, що пов'язані з державою-терористом Росією.

Зауважимо, що шостий пакет санкцій ЄС передбачає поетапну відмову від російської нафти: від сирої нафти протягом шести місяців, а від нафтопродуктів – до кінця 2022 року. Водночас Угорщині та Словаччині хочуть дозволити купувати російську нафту до кінця 2024-го, а Чехії – до червня 2024 року.