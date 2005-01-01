Греція і Македонія домовилися про нову назву македонської держави

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас заявив про досягнення домовленості з Македонією щодо нової назви цієї країни. Про це інформує Reuters.

«У мене є хороші новини... ми дійшли згоди з прем'єр-міністром Колишньої Югославської Республіки Македонії щодо питання, яке вже багато років викликає суперечки», – сказав він.

Прем'єр Греції додав, що у Скоп'є врахували всі побажання грецької сторони, однак не навів нової назви Македонії.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв заявив, що компромісним варіантом перейменування країни стала назва Республіка Ілінденська Македонія.

Він зазначив, що вже обговорив нову назву зі своїм грецьким колегою Ципрасом.

«Республіка Ілінденська Македонія є можливим компромісом, англійською - Republic of Ilinden Macedonia, албанською - Republika Ilindenase e Maqedonisё», – заявив Заєв.

Водночас, AFP з посиланням на джерело в уряді Греції повідомляє, що новою назвою македонської держави буде Республіка Північна Македонія.

Зауважимо, що суперечка про назву Македонії – держави, що виникла після розпаду Югославії в 1991 році, триває понад 25 років. Греція вимагає зміни назви сусідньої країни, щоб уникнути плутанини з північним регіоном Греції – Македонією. Греція також застерігає Скоп’є від будь-яких територіальних претензій на всю історичну Македонію, що знаходиться в Греції. Через це Афіни блокують вступ Македонії в ЄС і НАТО.

Раніше повідомлялося, що Македонія і Греція можуть спробувати вирішити суперечку до саміту ЄС 28-29 червня.