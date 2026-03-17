Сховище почали ремонтувати в 2025 році

Громаді на Буковині знову виділять 26 млн грн на ремонт аварійного протирадіаційного сховища ліцею. Йдеться про школу в Топорівській громаді. У 2024 році укриття почали ремонтувати, роботи мали завершити до нового року, однак не встигли освоїти всі гроші. Кошти повернулися назад у державний бюджет. У 2026 році Чернівецька ОВА знову звернулася щодо субвенції на ремонт укриття і її погодили, повідомили в «Суспільне.Чернівці».

Гроші на роботи виділили з місцевого бюджету. У 2025 році проєкт ремонту подали на відбір Міністерства освіти і науки України на отримання субвенції на будівництво й ремонт укриттів, повідомили в Чернівецькій ОВА. Його затвердили і виділили понад 27 млн грн з державного бюджету, ще понад 8 мільйонів мала співфінансувати громада.

Сільський голова Топорівської громади Юрій Пасічник розповів, що у 2025 році освоїли понад 10 млн грн субвенції та 4 млн грн з місцевого бюджету. Решту грошей в кінці бюджетного року довелося повернути, бо законодавство не дозволяє їх переводити на наступний рік.

«Закупівлю ми оголосили в травні, а договір підписали в липні, бо був місяць аудиту, який ми пройшли. Далі були форс-мажорні обставини: із середини вересня йшли дощі, а також провели додаткові роботи, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією, – облаштували дренажну систему. Потім була зима, коли не проводять бетонні роботи», – розповів Юрій Пасічник.

Аби завершити реконструкцію, проєкт ремонту укриття вдруге подали на відбір МОН і знову пройшли. За словами Юрія Пасічника, будівельну частину робіт майже завершили, зокрема, облаштували бетонне перекриття та поставили дві споруди для очистки стічних вод. Потрібно ще зробити гідро- та теплоізоляцію, освітлення, каналізацію, вентиляцію, а також провести роботи з внутрішнього оздоблення та встановлення технологічного обладнання. Ремонт планують завершити до вересня цього року.

Додамо, що у Топорівському ліцеї навчаються 422 учні. За інформацією ОВА, після реконструкції в укритті зможе перебувати понад 500 осіб. Також воно буде доступним для маломобільних людей.