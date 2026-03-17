Громада на Буковині повторно отримає 26 млн грн на ремонт протирадіаційного укриття
Торік Топорівська громада не встигла використати гроші
Громаді на Буковині знову виділять 26 млн грн на ремонт аварійного протирадіаційного сховища ліцею. Йдеться про школу в Топорівській громаді. У 2024 році укриття почали ремонтувати, роботи мали завершити до нового року, однак не встигли освоїти всі гроші. Кошти повернулися назад у державний бюджет. У 2026 році Чернівецька ОВА знову звернулася щодо субвенції на ремонт укриття і її погодили, повідомили в «Суспільне.Чернівці».
Гроші на роботи виділили з місцевого бюджету. У 2025 році проєкт ремонту подали на відбір Міністерства освіти і науки України на отримання субвенції на будівництво й ремонт укриттів, повідомили в Чернівецькій ОВА. Його затвердили і виділили понад 27 млн грн з державного бюджету, ще понад 8 мільйонів мала співфінансувати громада.
Сільський голова Топорівської громади Юрій Пасічник розповів, що у 2025 році освоїли понад 10 млн грн субвенції та 4 млн грн з місцевого бюджету. Решту грошей в кінці бюджетного року довелося повернути, бо законодавство не дозволяє їх переводити на наступний рік.
«Закупівлю ми оголосили в травні, а договір підписали в липні, бо був місяць аудиту, який ми пройшли. Далі були форс-мажорні обставини: із середини вересня йшли дощі, а також провели додаткові роботи, які не були передбачені проєктно-кошторисною документацією, – облаштували дренажну систему. Потім була зима, коли не проводять бетонні роботи», – розповів Юрій Пасічник.
Аби завершити реконструкцію, проєкт ремонту укриття вдруге подали на відбір МОН і знову пройшли. За словами Юрія Пасічника, будівельну частину робіт майже завершили, зокрема, облаштували бетонне перекриття та поставили дві споруди для очистки стічних вод. Потрібно ще зробити гідро- та теплоізоляцію, освітлення, каналізацію, вентиляцію, а також провести роботи з внутрішнього оздоблення та встановлення технологічного обладнання. Ремонт планують завершити до вересня цього року.
Додамо, що у Топорівському ліцеї навчаються 422 учні. За інформацією ОВА, після реконструкції в укритті зможе перебувати понад 500 осіб. Також воно буде доступним для маломобільних людей.