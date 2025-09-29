Школа розташована в селі Луковиця

Державний фонд регіонального розвитку України погодив інвестиційний проєкт на будівництво протирадіаційного укриття та спортзалу в школі на Буковині. Бюджет проєкту становить 21, млн грн. Нове укриття зведуть у навчальному закладі в селі Луковиця. Про це повідомили у фейсбуці Чернівецької обласної військової адміністрації.

За словами першого заступники начальника Чернівецької ОВА Олександра Янкова, інвестиційним проєктом передбачено будівництво протирадіаційного укриття зі спортивною залою в Луковицькому опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів в Чагорській громаді.

Документи щодо будівництва сховища для школи розглянули під час другого засідання комісії з пріоритезації публічних інвестиційних проєктів, що реалізовуватимуться у 2025 році коштом Державного фонду регіонального розвитку.

«Наразі вже є погодження саме щодо цього проєкту. Через його реалізацію вдасться створити безпечні умови для усіх учасників освітнього процесу під час надзвичайних ситуацій та створить можливість розвитку фізичної культури та спорту в закладі та громаді в цілому», — зазначив Олександр Янков.

Додамо, що на сьогодні в Луковицькій школі, яка розташована в Чагорській громаді, навчається близько 300 дітей. Також тут працює 33 учителі. За даними закладу, школу побудували в 1894 році, а в 1990 році закінчилося будівництво другого корпусу. Укриття в Луковицькій школі є, однак воно розміщене в підвальному приміщенні старого корпусу і не пристосоване для усіх дітей.

Також в школі є 16 навчальних кабінетів та класів, їдальня на 60 місць, майстерня по дереву і металу, комп’ютерний клас. Однак немає закритого спортивного залу. Тож частина грошей з суми 21 млн грн піду також на будівництво спортзалу для учнів.

Додало, що за даними Чернівецької ОВА від області загалом подано 12 інвестиційних проєктів на розгляд комісії від Державного фонду регіонального розвитку.