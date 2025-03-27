За рішення депутати проголосували одноголосно

У Чернівцях в трьох навчальних закладів відремонтують укриття за 3,7 млн грн. За виділення грошей з міського бюджету на ремонти депутати проголосували 27 березня під час сесії Чернівецької міської ради.

Укриття відремонтують в двох школах та садочку. На ці роботи з міського бюджету виділили 3,7 млн грн, повідомили в міській раді Чернівців.

Адреси навчальних закладів.

Зокрема укриття відремонтують у ліцеї № 21, що розташований на вулиці Карбулицького, 4. В цьому навчальному закладі навчається близько 370 учнів.

Також укриття ремонтуватимуть в гімназії № 3 на вулиці Хотинській, 23. В цій школі навчається близько 230 учнів. Минулого року за даними «Суспільне. Чернівці» в цьому навчальному закладі капітально відремонтували їдальню.

Також гроші на ремонти виділили і для закладу дошкільної освіти № 18, що розташований на вулиці Сторожинецька, 33 А.