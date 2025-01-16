В приміщенні встановили нову вентиляційну систему

На Буковині в опорному навчальному закладі Глибоцької громади капітально відремонтували протирадіаційне укриття. На це з обласного бюджету виділили 1,733 млн грн. Загалом площа приміщення має понад 731 м2 та воно може вмістити 800 людей.

В Глибоцькому ліцеї завершили ремонт і здали в експлуатацію укриття, яке розташоване за адресою вул. Шевченка, 5 в місті Глибока. Капітальний ремонт підрядник провів згідно з вимогами містобудівного законодавства, будівельних норм та стандартів цивільного захисту, зазначив начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк.

«Укриття обладнано двома входами та виходами, що відповідає нормам безпеки. Встановлено нову вентиляційну систему, облаштовано сучасні санвузли, замінено електромережу, двері та світильники», – повідомили в Чернівецькій обласній військовій адміністрації в четвер, 16 січня.

Також в укритті навчального закладу підрядник облаштував протипожежну сигналізацію, вирівняв та пофарбував стіни.

Опорний навчальний заклад Глибоцької громади «Глибоцький ліцей» розрахований на 780 учнів. Однак наразі там навчається понад 800 школярів.