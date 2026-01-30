Будівництво укриття для школи №311 стало частиною кримінального провадження щодо масштабного розкрадання

У початковій школі №311 на Троєщині досі немає укриття, хоча ще у 2024 році на його будівництво з держбюджету виділили 52,4 млн грн. Правоохоронці підозрюють розкрадання цих грошей, тривають судові розгляди. Компанія ТОВ «МС-Білд», яка мала побудувати укриття і наразі фігурує у кримінальному провадженні, продовжує отримувати державні підряди: лише за минулий рік їй довірили понад 180 млн грн, зокрема, на ремонти освітніх закладів у тому ж Деснянському районі. Про це у четвер, 29 січня, повідомило «Слідство.Інфо».

Тендер на будівництво споруди подвійного призначення з функцією протирадіаційного укриття школа оголосила наприкінці липня 2024 року. Уже 11 вересня з ТОВ «МС-Білд» підписали договір на повну суму фінансування – 52,4 млн грн. Завершити роботи планували до грудня 2025 року, однак фактично будівництво так і не зрушило з місця.

Журналістка «Слідства.Інфо», відвідавши школу під виглядом родички учня, з’ясувала, що за рік на об’єкті виконали мінімальний обсяг робіт. За словами заступниці директора, наразі там лише вирили котлован, зробили підлогу, але стін досі немає. У школі обіцяють, що до вересня 2026 року укриття буде придатним для перебування, а до кінця року його мають повністю облаштувати.

Будівництво укриття для школи №311 стало частиною кримінального провадження щодо масштабного розкрадання бюджетних грошей на ремонтах освітніх і медичних установ у Деснянському районі Києва. Слідство вважає, що посадовці районного управління освіти діяли у змові з представниками ТОВ «МС-Білд», підписуючи акти виконаних робіт, які фактично не були завершені або виконані неякісно.

Також встановлено, що компанія не перебуває за адресою реєстрації, не має достатньої кількості працівників і виробничих потужностей для реалізації таких масштабних проєктів. Попри це, фірма продовжує вигравати тендери. У 2025 році «МС-Білд» уклала 17 договорів на загальну суму 181,6 млн грн. Найбільший із них – реконструкція ліцею у Вишневому вартістю 171 млн грн.

Кількість підписаних договорів ТОВ «МС-Білд»

За словами голови Деснянської РДА Максима Бахматова, район був змушений повернути до бюджету понад 100 млн грн через зрив будівництва укриттів у чотирьох школах, зокрема й у школі №311. Загалом із початку повномасштабної війни до суду передали 94 справи, пов’язані з укриттями у Києві, але реальний вирок винесли лише в одному випадку.

Справу щодо можливого розкрадання коштів на будівництві укриття для школи №311 досі розглядають у суді.

Нагадаємо, 12 січня поліцейські оголосили про підозру директору київської фірми-підрядника ТОВ «Грифон груп» за розкрадання понад 1 млн грн під час будівництва медичної амбулаторії у селі Волосянка на Сколівщині.