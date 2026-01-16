Значну частину задекларованих робіт в аеропорті «Ужгород» не виконали

Прокуратура оголосила підозру підприємцю з російським громадянством, який під час ремонту дороги аеропорту «Ужгород» привласнив 700 тис. грн. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 16 січня, підприємець зобов’язався відремонтувати близько 600 метрів дороги по периметру аеропорту у листопаді 2022 року. Значну частину задекларованих робіт не виконали, а реальний стан дороги не відповідав звітній документації.

Підозрюваному загрожує до 8 років тюрми

«Попри це підрядник підписав і завірив печаткою офіційні акти та довідки, у яких зазначив завищені обсяги виконаного ремонту. На підставі цих документів гроші з бюджету у повному обсязі перерахували на рахунок підприємця. Сума збитків склала майже 700 тис. грн», – розповіли правоохоронці.

Хто ремонтував дорогу в аеропорті

За інформацією Prozorro, йдеться про тендер з капремонту внутрішньопортової дороги з твердим покриттям аеропорту «Ужгород», який у листопаді 2022 року виграв Володимир Павлюх. За даними Youcontrol, підприємець, зареєстрований в Ужгороді, має російське громадянство.

Загалом Володимир Павлюх з 2020 року отримав 11 замовлень на загальну суму 2,26 млн грн. З них найбільше – 1,6 млн грн – від Міжнародного аеропорту Ужгород. Серед підрядів – ремонт даху будівлі аеровокзалу та вбиральні аеропорту.

Підприємцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службове підроблення). Санкції статей передбачають до 8 років ув’язнення.