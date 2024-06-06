Господарський суд Києва зобов’язав приватне підприємство повернути у бюджет Олицької селищної ради 70 тис. грн, які громада переплатила під час купівлі квадрокоптерів для армії. Про це 6 червня повідомили у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, у вересні 2023 року Олицька селищна рада придбала два квадрокоптери для однієї з військових частин ЗСУ. Втім, в укладеному договорі до ціни було включено податок на додану вартість, який при купівлі товарів на потреби військових не сплачується.

«Замовник сплатив майже 70 тис. грн податку на додану вартість, тому за втручання прокурорів гроші повернули до місцевого бюджету», – зазначають правоохоронці.

Додамо, що наприкінці травня у прокуратурі Рівненської області повідомили про схожий випадок. Зарічненська громада закупила рації для однієї з військових частин ЗСУ, а продавець врахував понад 176 тис. грн податку на додану вартість. Зрештою, його зобов’язали повернути у бюджет селищної ради всю суму.