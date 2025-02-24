За перехід проголосувало близько 570 людей

Громади у двох населених пунктах Буковини проголосували за перехід від Української православної церкви московського патріархату до Православної церкви України. Збори відбулися в селі Панка Сторожинецької громади, де за зміну юрисдикції проголосувало 570 людей, та в селі Старий Вовчинець, де проголосувало 367 людей.

Зібрання в двох населених пунктах відбулися в неділю, 23 лютого, після проведення служби Божої в храмах. У селі Панка Сторожинецької громади голосування стосувалося храму Дмитрія Солунського. Перехід підтримали 570 людей, повідомив священник Православної церкви України Роман Грищук.

«Після зборів було відслужено літію за полеглими воїнами, жителями села Панка. Потім, оскільки ми не лише православні християни, але й патріоти України, громада виконала наш Гімн України», – зазначив Роман Грищук.

Того ж дня, 23 лютого, збори відбулися в селі Старий Вовчинець Кам’янецької громади, повідомляє АСС. За перехід від УПЦ МП до ПЦУ проголосувала релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці. «За» перехід проголосувало 367 членів релігійної громади.

Додамо, що в 16 лютого, ще одна парафія в селі Спаська Чернівецького району проголосувала за перехід від УПЦ МП до ПЦУ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив священник ПЦУ Роман Грищук. На парафіяльні збори прийшло 175 людей. 115 присутніх проголосували за перехід, 60 осіб були проти.

Додамо, що з початку повномасштабної агресії релігійні громади 44 населених пунктів перейшли від УПЦ до ПЦУ: у 2022 році – 6 релігійних громад, у 2023 році – 12, у 2024 році – 9, а в 2025 році – 21.