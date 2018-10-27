Гройсман різко прокоментував намір «Укрпошти» відмовитися від доставки пенсій

Гройсман порадив «Укрпошті» розвивати напрямки, які приноситимуть прибуток

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що не допустить, аби «Укрпошта» припинила доставляти українцям пенсії. Коментуючи заяву директора державної компанії Ігоря Смілянського, Гройсман запропонував менеджменту «Укрпошти» звільнитися у разі, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.

«Це неприпустимо – не доносити пенсії пенсіонерам. Я цього не допущу! Економити хай починають з себе – своїх заробітних плат. Якщо менеджмент “Укрпошти” не розуміє важливості соціальної функції компанії, і це буде їхня незмінна позиція, я би радив їм всім зібратися, написати заяви і перейти на іншу роботу», – заявив прем’єр-міністр.

Також він наголосив: «Ми призначали менеджмент на конкурсних засадах не для того, аби вони брали в заручники всіх, особливо пенсіонерів».

Пригадав прем'єр і те, що нещодавно в «Укрпошту» призначили незалежну наглядову раду. Нині Кабмін планує звернутися до неї з проханням дати оцінку ситуації та вплинути на керівництво компанії.

«Будемо звертатися в цю наглядову раду, як уряд, аби вони дали свою оцінку. Це з одного боку. А з іншого – отверезили керівництво пошти, аби таких заяв більше не лунало. Пошта буде доставляти пенсії, і це принципово важливо для людей», – наголосив прем’єр.

Він додав, що у разі, якщо компанії бракує коштів – треба подумати над розвитком тих напрямків діяльності, які перетворять «Укрпошту» на прибуткову компанію і дозволять платити працівникам гідну зарплату.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року компанія припинить доставку пенсій і закриє до семи тисяч сільських відділень. За його словами, це економічно невигідно для компанії, оскільки держава не змінювала тариф на цю послугу з 2004 року, тоді як витрати компанії зростають. Як приклад, Смілянський наводив аргумент про те, що в Україні зростає мінімальна зарплата, тоді як держава не збільшує «Укрпошті» виплати за доставку пенсій, що призводить до збитковості роботи сільських відділень.

Разом з тим Смілянський наголосив, що «Укрпошта» не вводитиме в дію свій антикризовий план, якщо держава до 1 листопада встигне збільшити їй виплати за доставку пенсій.