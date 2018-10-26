Генеральний директор державного оператора поштового зв’язку – «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що з 1 січня 2019 року буде закрито від 5 до 7 тис. сільських поштових відділень, а також буде припинено доставку пенсій. Такі дії компанія змушена ввести через збитковість, оскільки держава не збільшує плату для компанії за доставку пенсій.

«Ми підготували антикризовий план, який запровадимо 1 листопада, якщо [новий] тариф [на доставку пенсій громадянам] не буде прийнято. Це означає, що “Укрпошта” змушена буде оптимізувати мережу в селах, вибудувану під доставку пенсій. З 1 січня 2019 року не доставлятимемо пенсії, закриємо 5-7 тисяч стаціонарних відділень, звільнимо частину адміністративного й виробничого персоналу», – сказав Смілянський в інтерв’ю «Урядовому кур’єру», опублікованому в п’ятницю, 26 жовтня, і додав, що 45% українських пенсіонерів отримують пенсію саме через поштові відділення.

За словами Смілянського, антикризовий план «Укрпошти» не буде введено в дію, якщо держава до 1 листопада цього року затвердить новий тариф. Однак, якщо компанія все-таки вдасться до цих заходів, то з 11,5 тисячі відділень «Укрпошти» залишаться 4,3 тисячі.

Зі слів Смілянського, через те, що тарифи на доставку пенсій держава не піднімала з 2014 року, кожне з сільських відділень щомісяця зазнає збитків у розмірі 3 тис. грн. Він додав, що втрата на кожній доставці пенсій становить 19 грн, і пояснив, що поштове відділення в селі в середньому дає близько 8 тисяч гривень доходу щомісяця і має 11 тисяч гривень витрат (заробітна плата з нарахуваннями, оренда, комунальні послуги тощо).

Директор «Укрпошти» розповів, що у листопаді минулого року міністерства інфраструктури та економічного розвитку і торгівлі погодили новий тариф на доставку пенсій для «Укрпошти» і звернулися для його погодження до Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду. Відтоді, за словами Ігоря Смілянського, нічого не змінилося.

«17 наших звернень досі без відповіді. […] Пенсійний фонд не зробив цього навіть після зустрічі з президентом Петром Порошенком, де було наголошено на необхідності збереження унікальної мережі “Укрпошти”. Тож більше звернень не буде», – наголосив директор «Укрпошти» і додав, що підвищення тарифу також не закладено в держбюджеті на 2019 рік.

Разом з тим Смілянський розповів, що компанія зосередиться на побудові поштово-логістичного та фінансового бізнесу в містах, а також там, де це доцільно і прибутково.

«Універсальні послуги, як і раніше, надаватимемо по всій країні», – сказав директор «Укрпошти» і нагадав, що в Україні низку стаціонарних відділень замінили на пересувні, що дозволить забезпечувати доставку відправлень навіть у найвіддаленіші села.

Ця заява викликала різку критику з боку прем’єр-міністра України Володимир Гройсмана. Коментуючи наміри «Укрпошти», Гройсман порадив її менеджменту звільнитися, або почати економити на своїх заробітних платах.

Нагадаємо, Раніше Смілянський вже погрожував припинити доставку пенсій через «Укрпошту». Зокрема, він пояснював, що в 2016 році мінімальна зарплата становила близько 1,5 тис. грн, і більшість листонош «Укрпошти» отримували таку зарплату, в середньому обслуговуючи 143 пенсіонери.

«Зараз ми маємо [платити мінімальну зарплату] 3,7 тис грн, з першого січня – 4,1 тис грн. Кількість пенсіонерів, які ми обслуговуємо, впала до 120 [на одного листоношу]. Тобто якщо кількість зменшується, а витрати [на зарплату] збільшуються, то цей баланс вже не зводиться», – заявляв раніше директор «Укрпошти».