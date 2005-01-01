Гройсман заявив, що силовики готують провокації проти Кабміну

Гройсман також зазначив, що правоохоронці зобов'язані у першу чергу служити державі.

В середу, 13 червня, на засіданні уряду, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про підготовку провокацій зі сторони силових структур.

Гройсман повідомив, що збирається направити до парламенту зміни до так званого закону «маски-шоу стоп», які посилять відповідальність правоохоронців за нечесні дії правоохоронців проти підприємців. Адже попри ухвалу цього закону, його виконання утримується на рівні 20-30%.

«Я просив би, щоб мене персонально почули сьогодні. Всі ті, хто «кришують» нелегальний бізнес, всі ті, хто «кришують» нелегальну контрабанду, нелегальний доступ товарів на українські ринки. Я наголошую, що вони носять сьогодні погони і є чинними працівниками правоохоронної системи. Я знаю, що ви обговорюєте мої слова, мої позиції з цього приводу і мою непохитність. Я знаю, що ви готуєте провокації проти прем'єр-міністра, уряду і урядовців», - заявив прем'єр.

Володимир Гройсман також зазначив, що за законом правоохоронці зобов'язані у першу чергу наповнювати державну скарбницю і служити державі. Також прем’єр заявив про готовність до проведення чергової чистки у поліції, прокуратурі, Службі безпеки та інших правоохоронних органах.

Нагадаємо, що 16 листопада, минулого року було прийнято закон, який повинен був захистити підприємців від тиску силових структур. Законопроект під номером 7275 був ініційований прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом.