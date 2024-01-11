Така кількість дозволяє окупантам проводити ротацію бойових підрозділів

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України російські окупаційні війська на українських землях налічують 462 тис. осіб. Про це розповів представник ГУР Вадим Скібіцький.

За його словами, така кількість окупантів на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність.

«Де чисельність особового складу менш як 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту», – розповів він.

Крім того, наразі тимчасово окупованих територіях розміщені 35 тис. осіб «росгвардії», які забезпечують контроль Росії над окупованими територіями.

За даними ГУР, оборонна промисловість Росії здатна виробляти 2 млн боєприпасів на рік. Мова йде про снаряди 122 та 152 мм.

Водночас як стверджують в ГУР, повністю забезпечити потреби російської армії промисловість Росії у 2023 році не змогла. Дефіцит склав близько пів мільйона снарядів, що змушувало росіян завозити снаряди з Білорусі, а потім закуповувати їх в Ірану. Зрештою, російська влада звернулася за допомогою до Північної Кореї.

За оцінкою української розвідки, у 2024 році Росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, пов’язаних із браком складових елементів, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей. Відтак, в Росії і надалі буде залишатись дефіцит на такому ж рівні 500 тис. боєприпасів і вона буде намагатись десь їх знайти.