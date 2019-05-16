Група львівських відеоблогерів зібрала на спільнокошті 100 тис. грн

Команда Blog360 в одній зі своїх мандрівок

Команда львівських відеоблогерів Blog 360 зібрала 100 тис. грн для розвитку свого проекту. Гроші збирали впродовж 30 днів на краудфандинговій платформі «Велика ідея». Збір розпочався 16 квітня і завершився вранці 16 травня. В результаті на рахунок проекту надійшло 100,8 тис. грн.

За 30 днів на спільнокошті команда Blog 360 зібрала 100,8 тис. грн для свого проекту (скріншот із сайту «Велика ідея»)

«Ми це зробили! Дякуємо усім за підтримку, за кожну гривню, кожен перепост і лайк! 100000! Ми не підведемо! Бо ми – команда», – написала у своєму Facebook співзасновниця та ведуча проекту Мар’яна Романяк, яка також є ведучою на ZAXID.NET TV.

За ці гроші блогери придбають відеокамеру для свого проекту, яку раніше їм доводилось орендувати.

Blog 360 – це україномовний проект про подорожі Україною та світом, заснований у 2016 році. Нещодавно засновники проекту почали перекладати свої відеоблоги п'ятьма мовами і заявляють, що їх дивляться у 80 країнах світу.

Нагадаємо, раніше вони за допомогою дрона зняли нічне відео про храми Львова, найбільший мікрорайон міста Сихів, відео про зимовий туризм у Львові та замки Львівщини. Окрім того, блогери зняли ролики про Трускавець, Дрогобич, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк, Яремче, Ворохту, Криворівню, Чернівці, Мукачево, Ужгород, Шацькі озера, Славське, Волосянку, Рівне, Кам'янець-Подільський.

Засновниками Blog 360 є журналістка та ведуча ZAXID.NET TV Мар’яна Романяк, її брат юрист Володимир Романяк, юристка і піар-менеджерка Вікторія Онифришин, речник патрульної поліції Львова Мар’ян Шпитак. Пізніше до команди долучився спортивний журналіст Любомир Кузьмяк.