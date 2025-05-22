Депутати зазначають, що уряд прем’єр-міністр Віктора Орбана підриває європейські цінності

Група депутатів Європейського парламенту звинуватила Угорщину в обмеженні свободи, підриві демократії, недотриманні законодавства та цінностей ЄС. Вони закликали Брюссель заморозити все фінансування для країни. Про це у середу, 21 травня, повідомив литовський публічний мовник LRT.

Лист з проханням заморозити усю допомогу Угорщині підписали 26 депутатів Європейського парламенту. У ньому наголошують на нещодавно ухваленому законі, спрямований на заборону ЛГБТ-парадів у Будапешті, а також згодують реформи, які мають на меті підрив незалежності судів та придушення критиків уряду.

Депутати зазначають, що уряд прем’єр-міністр Віктора Орбана підриває європейські цінності.

«Продовжувати фінансувати корумпований режим, який відкрито підриває європейські цінності, – неприйнятно. Тому ми закликаємо негайно припинити будь-яке фінансування Угорщини, використовуючи всі доступні правові інструменти», – зазначено у листі.

Звернення ініціювала фракція «Зелених», а підтримали представники:

«Європейської народної партії»,

«Оновимо Європу»,

«Соціал-демократичної партії Німеччини».

Нагадаємо, 5 березня стало відомо, що євродепутати партії Volt закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її блокування спільних рішень.