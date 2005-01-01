Групу київських туристів накрила лавина у Карпатах. Всі живі

Ніхто з туристів не постраждав

Увечері 20 січня в горах Івано-Франківської області група туристів з Києва потрапила під лавину. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у неділю, 21 січня.

Семеро туристів подорожували Чорногірським хребтом у Карпатах. Коли вони спускалися до озера Несамовите, потрапили під лавину і їх знесло схилом. Ніхто з туристів не постраждав.

Вони зателефонували до рятувальників, що чергували на горі Піп Іван, і повідомили, що не потребують допомоги та самостійно продовжать слідувати до бази відпочинку Заросляк. Рятувальники проконсультували туристів щодо порядку проходження маршруту і про погодні умови. До 23:30 група успішно дісталася до бази.

У ДСНС зазначили, що в той день рятувальники рекомендували групі туристів спускатися з гори Піп Іван безпечним маршрутом і попередили про небезпеку сходження лавини, але ті вирішили йти іншим, заздалегідь обраним маршрутом.

Як інформував ZAXID.NET, що днями на курорті Драгобрат сноубордист встиг втекти від лавини за кілька секунд до її сходження.