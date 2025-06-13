Загиблий військовослужбовець Деметре Дарчіа

Громадська організація «Грузинський легіон» заявила про загибель бійця унаслідок диверсії на їхній базі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці організації, а також командир легіону Мамука Мамулашвілі в четвер, 12 червня.

«Сьогодні на базі “Грузинського легіону” було здійснено диверсію, унаслідок якої здетонував вибуховий пристрій, принесений на територію невстановленою особою. Цей інцидент призвів до загибелі нашого бійця – Деметре Дарчіа», – ідеться в повідомленні.

Легіон вважає, що зазначена подія була «добре спланованою акцією», та пов’язують її з так званим «днем Росії», який відзначається 12 червня.

За словами бойового командира Мамуки Мамулашвілі, спецслужби та Національна поліція України проводять слідчі дії. Інші подробиці інциденту на цьому етапі не відомі.

Нагадаємо, у червні 2024 року суд у Росії визнав «Грузинський легіон» терористичною організацією та заборонив його діяльність на території країни. Уже в листопаді так званий «Верховний суд» в окупованому Донецьку заочно засудив 47-річного командира «Грузинського легіону», який воює на боці України, Мамуку Мамулашвілі до 23 років позбавлення волі.