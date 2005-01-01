Грузія чекає від України остаточного рішення щодо екстрадиції Саакашвілі

У Головній прокуратурі Грузії заявляють, що відправили українським колегам усі необхідні для екстрадиції екс-президента Грузії Михеїла Саакашвілі матеріали і чекають остаточну відповідь Києва, інформує «Інтерфакс-Україна».

«У сторони обвинувачення є достатньо доказів, які, ми вважаємо, повинні стати підставою для позитивного рішення з питання його екстрадиції», - заявила в ефірі грузинської телекомпанії «Імеді» прокурор Головної прокуратури і член прокурорської ради Грузії Натіа Сонгулашвілі.

За її словами, зараз прокуратура знаходиться в режимі очікування, зокрема, чекає від української сторони остаточного рішення.

«Ми, як прокуратура, відправили всі можливі докази для створення правової основи для прийняття цього рішення», – зазначила вона.

Зазначимо, що раніше Саакашвілі заявив, що може втратити останні легальні підстави для перебування в Україні вже в понеділок, 22 січня.

3 січня Окружний адміністративний суд Києва відмовив Михеїлу Саакашвілі у визнанні незаконним рішення ДМС, яким йому відмовлено у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Саакашвілі вже заявляв, що у нього є пропозиції про громадянство від декількох європейських країн, в тому числі від Нідерландів. Однак він не збирається тікати з України, де у нього відібрали українське громадянство і почали досудове розслідування.

5 січня Тбіліський міський суд визнав екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі про вбивство банкіра Сандро Гиргвліані, засудивши його заочно до трьох років позбавлення волі.