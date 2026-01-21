Соус гуакамоле – це проста та смачна закуска з авокадо, яку легко приготувати за кілька хвилин. Її можна подавати як окрему страву або разом із хрусткими чипсами, що робить цю страву універсальною для вечірок чи перекусу. Рецепт від BBC Food.

Інгредієнти Авокадо 3 шт Червона цибуля ½ шт Кінза жменя Лайм 1 шт Перець чилі 1 шт (за бажанням) Спосіб приготування: Крок 1 Покладіть авокадо в широку миску з плоским дном та розімніть виделкою, поки майже все авокадо не стане гладким, залишивши кілька товстіших шматочків для текстури. Крок 2 Дрібно наріжте цибулю, кінзу та додайте в миску. Вичавіть туди ж сік лайма та приправте сіллю та перцем, потім перемішайте. Спробуйте та відрегулюйте кількість приправ, додавши більше соку лайма, якщо це необхідно. Крок 3 Додайте подрібнений перець чилі в миску, якщо хочете отримати трошки гостроти.