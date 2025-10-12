Баклажани в поєднанні з часником, перцем чилі, спеціями та медом створюють пікантну, насичену страву з легкою східною ноткою. Її можна подавати теплою або охолодженою – як гарнір, намазку на хліб чи самостійну закуску. Ідеальний варіант для тих, хто любить яскраві смаки та овочеві страви з характером. Закуску можна посилити помідорами й вареною квасолею. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Баклажан 700 г Олія рафінована соняшникова 60 мл Зубчики часнику 5 шт. Олія оливкова 50 мл Оцет 50 мл Мед 1 ст. л. Петрушка 1 пучок Сіль 5 г Перець чорний мелений 2 г Вода 50 мл Спосіб приготування: Крок 1 Баклажани помийте і наріжте кубиками. Посипте дрібкою солі й залийте холодною водою, залиште на 10-15 хвилин. Наріжте помиту петрушку, часник почистьте і подрібніть. Крок 2 Закип’ятіть воду та остудіть. Змішайте холодну кип’ячену воду, оцет, оливкову олію, мед, сіль, перець, петрушку, часник. Крок 3 З баклажанів злийте воду, обсушіть рушником. У сотейнику розігрійте олію, висипте баклажани, посоліть. Смажте на середньому вогні до м’якості, помішуючи. Крок 4 Готові баклажани полийте заправкою і перемішайте. Накрийте і залиште на 30 хвилин. Подавайте теплими або охолодженими. Якщо не хочете подавати закуску в первинному вигляді, перебийте овочі в блендері, щоб отримати намазку з баклажанів.