Гостра закуска з баклажанів. Рецепт дня0
До теми
- Смажені баклажани зі сметаною. Рецепт дня ZAXID.NET
- Крем-суп з баклажанів та сиру. Рецепт дня ZAXID.NET
- Баклажани у кисло-солодкому соусі. Рецепт дня ZAXID.NET
Баклажани в поєднанні з часником, перцем чилі, спеціями та медом створюють пікантну, насичену страву з легкою східною ноткою. Її можна подавати теплою або охолодженою – як гарнір, намазку на хліб чи самостійну закуску. Ідеальний варіант для тих, хто любить яскраві смаки та овочеві страви з характером. Закуску можна посилити помідорами й вареною квасолею. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Баклажан
|700 г
|Олія рафінована соняшникова
|60 мл
|Зубчики часнику
|5 шт.
|Олія оливкова
|50 мл
|Оцет
|50 мл
|Мед
|1 ст. л.
|Петрушка
|1 пучок
|Сіль
|5 г
|Перець чорний мелений
|2 г
|Вода
|50 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Баклажани помийте і наріжте кубиками. Посипте дрібкою солі й залийте холодною водою, залиште на 10-15 хвилин. Наріжте помиту петрушку, часник почистьте і подрібніть.
Крок 2
Закип’ятіть воду та остудіть. Змішайте холодну кип’ячену воду, оцет, оливкову олію, мед, сіль, перець, петрушку, часник.
Крок 3
З баклажанів злийте воду, обсушіть рушником. У сотейнику розігрійте олію, висипте баклажани, посоліть. Смажте на середньому вогні до м’якості, помішуючи.
Крок 4
Готові баклажани полийте заправкою і перемішайте. Накрийте і залиште на 30 хвилин. Подавайте теплими або охолодженими.
Якщо не хочете подавати закуску в первинному вигляді, перебийте овочі в блендері, щоб отримати намазку з баклажанів.