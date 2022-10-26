20 жовтня стало відомо, що окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції

Від Росії, яка нехтує міжнародним правом та зневажає гуманітарні принципи, можна очікувати будь-яких провокацій, однак наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на слова представника прес-служби Головного розвідувального управління МОУ Андрія Юсова.

«Потенційно, оскільки ми маємо справу з неадекватною державою, неадекватним урядом, є будь-які загрози. Тобто це держава, яка нехтує гуманітарними принципами, міжнародним правом, тому можливі різні провокації», – сказав Юсов.

За його словами, наразі немає підстав вважати, що РФ здійснить підрив Каховської ГЕС.

«Стосовно Каховської ГЕС, сьогодні... не проведені необхідні роботи, не замінована ГЕС і дамба настільки, щоб можна було зробити підрив», – заявив представник розвідки.

Говорячи про можливість застосування Росією ядерної зброї, Юсов зазначив, що «Путін буде брязкати нею максимально гучно, щоб його почули, на нього звернули увагу». Водночас він зазначив, що застосування ядерної зброї – це малоймовірний сценарій, і в разі його реалізації це наблизить кінець Росії.

Нагадаємо, що 20 жовтня, президент Володимир Зеленський повідомив, що окупанти замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції й планують здійснити теракт під чужим прапором. За його словами, якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то затопленими можуть бути понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Постраждати можуть сотні тисяч людей. Він закликав направити міжнародну спостережну місію на Каховську ГЕС, щоби не допустити масштабної катастрофи.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у випадку, якщо російські війська підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це затримає просування підрозділів ЗСУ лише на два тижні. Однак, у такому випадку Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.