Рекрутери презентували проєкт «ГУР'ток» 22 березня

Головне управління розвідки Міноборони України запустило проєкт «ГУР'ток» для рекрутингу студентів до лав розвідки. Про це повідомили у суботу, 22 березня, на сторінці ГУР.

Рекрутери презентували проєкт «ГУР'ток» 22 березня під час кар’єрного фестивалю Tech Horizon, що відбувся у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Кожен охочий на заході зміг пройти короткий тест на знання основ управління безпілотниками та заповнити анкету кандидата.

«Ми розказуємо про умови співпраці, вимоги до кандидатів. Це один із заходів у рамках проєкту «ГУР'ток» щодо старту кар’єри студента в Головному управлінні розвідки», – розповів керівник Служби персоналу ГУР.

Інтерес викликали посади як у підрозділах активних дій, так і у сфері ІТ та програмування.

«Я уже точно поспілкувався більш ніж з сотнею студентів. Це і студенти 2-3 курсів, а також ті, хто вже завершує навчання, і хоче долучитися своїми знаннями та набутими навичками до створення технологій та рішень для скорішої перемоги», – сказав співробітник з рекрутингу ГУР.

Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо, що проєкт «Контракт 18-24» невдовзі розшириться на інші бригади Збройних сил України та Національної гвардії. До нього приєднаються ще 11 бригад.