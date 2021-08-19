Невідомі хакери здійснили кібератаку на японську криптобіржу Liquid й викрали криптовалюти на суму понад 94 млн доларів США. Про це повідомляє CNBC.

У Liquid заявили, що хакери переказали викрадені гроші на чотири різні гаманці.

«Ми проводимо розслідування та надаватимемо регулярні оновлення інформації», – заявили представники криптовалютної біржі. Всього хакери вкрали криптовалюти на суму понад 94 млн доларів США.

Зазначається, що Liquid входить до 20 кращих криптобірж світу за щоденними обсягами торгів, обробивши транзакцій на суму понад 133 млн доларів за останні 24 години.

До слова, тиждень тому японська компанія Fujitsu заявила, що після хакерської атаки у 129 японських державних установах і компаніях стався витік інформації. Зловмисники отримали доступ до програми обміну даними.

Fujitsu повідомила, що викрадені дані включали інформацію про системи клієнтів, про матеріали, пов'язаних з реалізацією проектів, а також таку особисту інформацію, зокрема імена та адреси електронної пошти клієнтів. Однак, як заявляє компанія, наразі поки не було виявлено фактів незаконного використання інформації й інших збитків.