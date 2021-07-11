Про самих нападиків поки нічого не повідомляється

Вперше за всю історію Німеччини хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайного стану. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як стало відомо у суботу, 10 липня, влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт пішла на оголошення режиму надзвичайного стану через неможливість поновлення роботи серверів місцевої адміністрації.

Зловмисники розпочали атакувати комп'ютерну систему адміністрації району ще минулого вівторка. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тис. людей, більше не може проводити соціальні виплати. За словами речника місцевої влади, наразі неможливо передбачити подальші наслідки цього кібернападу.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу.

Федеральне управління з інформаційної безпеки (BSI) каже, що його фахівці перебувають на місці події. У відомстві також зазначили, що досі жодний з численних кібернападів на муніципалітети не був оголошений катастрофою.

Влада району не стала розголошувати подробиці щодо нападників, пояснивши це розслідуванням поліції. Кілька серверів були заражені з поки що невідомого джерела. В результаті зашифровано поки що невстановлену ​​кількість файлів. Утім, всі критично важливі системи були відключені від мережі, щоб запобігти можливому відтоку даних.

Фахівці підозрюють, що тут знову йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми. В останні місяці почастішали випадки нападу злочинних груп на мережі як компаній, так і державних установ Німеччини.