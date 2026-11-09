Хакери з України та Білорусі зламали Росстат

У російській базі статистичного агентства Росстат виявили майже 393 тис. свідоцтв про смерть, у яких загибель людей пов’язують із війною проти України. Водночас реальна кількість загиблих може бути значно більшою – за оцінками хакерів, вона сягає приблизно 450 тис. Про це у неділю, 8 листопада повідомив Bloomberg.

Дані вдалося отримати внаслідок злому Росстату, який здійснили українське хакерське угруповання Silent Crow та білоруська опозиційна група Cyber Partisans. Зловмисники отримали доступ до бази, що містить понад 11 млн свідоцтв про смерть. У документах зазначені, зокрема, вік померлих, а також місця їхнього проживання та смерті. Згодом масив даних передали Bloomberg та кільком іншим медіа.

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Аналіз записів показав, що з 24 лютого 2022 року до кінця серпня 2026 року майже 392,7 тис. свідоцтв про смерть містили прямі вказівки на зв’язок загибелі з війною. Про це свідчили спеціальні коди або текстові позначки, у яких згадувалися «військова операція», обстріли чи атаки безпілотників. Водночас отримані дані, ймовірно, не охоплюють усіх загиблих у війні проти України. Частина російських військових досі може вважатися зниклою безвісти, а деякі тіла не вдалося ідентифікувати.

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Крім того, військові могли помирати через тривалий час після поранень, отриманих на фронті. У таких випадках у свідоцтвах про смерть не обов’язково зазначали зв’язок із бойовими діями. Також частину смертей могли зареєструвати за категоріями, які не вказують на причетність війни до загибелі, або взагалі не внести до відповідної бази.

У хакерському угрупованні Silent Crow оцінюють загальну кількість загиблих приблизно у 450 тис. Ця оцінка враховує не лише смерті, безпосередньо пов’язані з бойовими діями, а й випадки, у яких причину загибелі чітко не встановили.

Нагадаємо, станом на 9 листопада за даними Генштабу загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну становлять близько 1 609 380 бійців.