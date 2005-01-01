Хакери вивели з ладу сервер одеського управління юстиції

Сотні гігабайт документів Мін'юсту опинилися на навизначений час у відкритому доступі

Невідомі хакери зламали сервер Головного територіального управління юстиції в Одеській області. Про це повідомив член «Українського кіберальянса» під ніком Sean Brian Townsend на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що атака на сервер здійснювалася через уразливість під назвою FileInclusion. Через кібератаку, сотні гігабайт документів Мін'юсту опинилися у відкритому доступі. Всі диски були доступні для читання і запису.

«Закривати вразливості пізно. Все, що могло статися - вже сталося. Сервер, а можливо і вся мережа управління юстиції в Одеській області повністю скомпрометовані невідомими хакерами. Можливо двічі. Можливо російськими. Його треба негайно вимкнути і провести розслідування. Сайт лагодити марно, я впевнений, що це не єдина вразливість. Єдине, що можна і потрібно зробити все вимкнути, забекапити в офлайні, відформатувати всі комп'ютери в мережі і побудувати її заново з нуля», - написав активіст.

За словами кіберактивіста, перша реакція технічних спеціалістів управління почала спостерігатися через п’ять годин після публічних повідомлень про злам системи.

Нагадаємо, наприкінці грудня Служба безпеки України встановила російське походження останніх хакерських атак на урядові та інфраструктурні інформаційні системи держави.