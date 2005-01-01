В Україні понад 2,5 тис. державних сайтів працювали з недотриманням вимог безпеки

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 16:491430

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В Україні понад 2,5 тис. державних сайтів працювали з недотриманням вимог безпеки
фото з відкритих джерел
У 2017 році СБУ почала масштабні профілактичні заходи з локалізації загроз

Більш ніж 2,5 тис. сайтів доменної зони gov.ua, виділеної для державних інформаційних ресурсів, функціонували з численним порушеннями вимог законодавства. Про це у четвер, 28 грудня, повідомляє Служба безпеки України.

Як повідомили у відомстві, мова йде про недотримання вимог щодо сталого функціонування сайтів.

В СБУ розповіли, що у 2017 році почали «масштабні» профілактичні заходи з локалізації таких загроз.

Завдяки вжитим співробітниками спецслужби профілактичним заходам, попереджено загрози сталому функціонуванню понад 60 державних інформаційних ресурсів.

«Запобігли загрозам сталого функціонування понад шістдесяти державних інформаційних ресурсів», – додали в спецслужбі.

Зазначимо, що впродовж 2017 року сайти українських органів влади декілька разів виходили з ладу через хакерські атаки.

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