В Україні понад 2,5 тис. державних сайтів працювали з недотриманням вимог безпеки

Більш ніж 2,5 тис. сайтів доменної зони gov.ua, виділеної для державних інформаційних ресурсів, функціонували з численним порушеннями вимог законодавства. Про це у четвер, 28 грудня, повідомляє Служба безпеки України.
Як повідомили у відомстві, мова йде про недотримання вимог щодо сталого функціонування сайтів.
В СБУ розповіли, що у 2017 році почали «масштабні» профілактичні заходи з локалізації таких загроз.
Завдяки вжитим співробітниками спецслужби профілактичним заходам, попереджено загрози сталому функціонуванню понад 60 державних інформаційних ресурсів.
«Запобігли загрозам сталого функціонування понад шістдесяти державних інформаційних ресурсів», – додали в спецслужбі.
Зазначимо, що впродовж 2017 року сайти українських органів влади декілька разів виходили з ладу через хакерські атаки.
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер:
вологість:
тиск:
вітер: