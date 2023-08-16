Повномасштабна війна перевернула з ніг на голову життя всіх українців. Багатьом довелося покинути свої домівки, змінити сферу діяльності або ж взагалі виїхати за кордон. Потерпає від війни й український бізнес. Власникам доводиться закривати свою справу або ж розпочинати все спочатку на новому місці. Так на початку 2023 року харківська компанія з виробництва дерев'яних пазлів Wood Storу відновила свою роботу на Львівщині.

Заснували під час пандемії коронавірусу

Компанію Wood Story заснувала у Харкові сімейна пара – Вікторія та Михайло Ридаші. Підприємство доволі молоде, адже працює з 2020 року, його заснували під час пандемії коронавірусу.

«Це був такий період, коли не працювали різні розваги. У нас виникла ідея виготовити корисний продукт, щоб зайняти людей під час їхнього дозвілля. Хотіли, щоб наш продукт був корисним для мозкового розвитку. На думку спала ідея виготовляти дерев'яні пазли», – пригадує співзасновниця компанії Wood Story Вікторія Ридаш.

Вікторія та Михайло Ридаші (фото Wood Story)

Відтак почали шукати інформацію, як втілити задум в реальність. Шукали підрядників, які допомагали б із друком та порізкою матеріалу. Спершу сімейна пара виготовляла пазли для себе і своїх друзів.

«Пробували різні дизайни, макети, коробки тощо. Коли вдалося довести все до такого вигляду, який нам подобався, дарували пазли друзям. Ми отримували від них позитивні відгуки. Так ми зрозуміли, що цей продукт гідний того, щоб його бачив ринок. Тоді всі елементи збирали по підрядниках, привозили на квартиру, пакували і потім відправляли клієнтам. Ми все збирали по маленьких шматочках, пазликах, у буквальному сенсі цього слова», – розповідає Вікторія Ридаш.

Згодом сім'я Радишів придбала власне обладнання і організувала невеличке виробництво. На той час такого продукту на ринку України практично не було. Вікторія та Михайло Ридаші одні з перших в країні почали виготовляти саме дерев'яні пазли.

«Були такі періоди, до прикладу у 2021 році, а особливо в передноворічний сезон, що ми працювали взагалі 24/7, бо було багато замовлень», – говорить співзасновниця компанії Wood Story.

З початком війни переїхали на Львівщину

Виробництво у Харкові розташовувалося у промисловій зоні, де після початку повномасштабного вторгнення перебувати було небезпечно. Тож підприємство призупинило роботу, а його власники, Вікторія та Михайло, переїхали на Львівщину.

«Чому сюди? Мій чоловік родом з Харкова, але все дитинство, шкільні роки провів на Львівщині. Тому ми поїхали саме сюди», – розповідає Вікторія Ридаш.

А вже влітку 2022 року родина вирішила відновити виробництво дерев'яних пазлів на Львівщині, і так компанія запрацювала у Буську.

«Тоді чоловік перевіз все обладнання сюди. І ми почали знову. Спочатку працювали вдвох, а взимку 2023 року долучилися і наші працівники, з якими ми співпрацювали в Харкові. Можна сказати, що з початку 2023 року ми почали все облаштувати майже так, як було у Харкові. Тобто частина нашої команди продовжує працювати дистанційно, частина також змогла переїхати до Львівської області», – говорить співзасновниця компанії Wood Story.

Фото Wood Story

Компанія знову почала нарощувати масштаби виробництва. Власники планують розширятися, тож скоро підприємство потребуватиме нових працівників.

«Наразі ми насамперед намагаємося відновити робочі місця для людей з Краматорська, які жили в Харкові. Вони в нас працювали ще до війни. Будемо також створювати нові робочі місця. Думаю, що це вже буде незабаром. І вже тоді будемо працевлаштовувати місцевих», – пояснює співзасновниця компанії Wood Story.

Також під час війни Wood Story отримала торгівельну марку і патент на фігурний дерев'яний пазл. Їхній бізнес має сезонний характер: пазли у них зазвичай купують на подарунок.

«Активно люди підбирають подарунки у передноворічний період. У такий сезон до війни ми могли видавати тисячами пазли. Якщо говорити про звичайний місяць, то наші об'єми продажів становили до тисячі одиниць на місяць. У нас не було таких великих масштабів, щоб продукцію у вагони вантажити, але мали позитивну динаміку. Щомісяця зростали і ми, і об'єми наших продажів», – розповідає Вікторія Ридаш.

До війни пазли активно купували компанії на подарунок своїм працівникам, однак після повномасштабного вторгнення продажі у корпоративному сегменті впали. Натомість у Wood Story почали вготовляти патріотичні пазли. Вони зараз є дуже популярними.

«Ми намагаємося чути побажання наших клієнтів та втілювати їх. Думаю, купуючи патріотичні пазли, люди хочуть підтримати малий бізнес і водночас покращити собі настрій», – зазначила співзасновниця компанії Wood Story.

Після війни з'явилися патріотичні пазли (фото Wood Story)

«Це улюблена справа»

В асортименті Wood Story є лінійка пазлів із тваринами, героями з фільмів, з природою, із зображенням художніх картин, патріотична лінійка, а також пазли із фото.

Створення пазлів розпочинається із вибору картинки, а також деталей, із яких складатиметься сам пазл. Опісля за справу береться дизайнер, який спершу кожну картинку малює від руки, а потім переносить її в електронний формат і домальовує деталі. Далі, коли малюнок та макет пазлу погоджено, починається виробництво.

«На підготовлену заготовку з деревини наносимо картинку принтером за допомогою ультрафіолетового друку. Після цього спеціальне обладнання лазером вирізає сам пазл і деталі для коробки. Ці процеси відбуваються за допомогою обладнання, інша частина роботи вже робиться руками, тому наші пазли можна віднести і до товарів категорії "хендмейд". Коробка збирається вручну, доповнюється поліграфією, також вручну пазл комплектується й пакується. Виробництво одного пазла може тривати від 8 до 30 хвилин, залежно від розміру», – пояснює Вікторія Ридаш.

Пазли Wood Story відрізняються від традиційних не лише дерев'яним матеріалом. Також унікальність в тому, що кожна деталь має свою абстрактну форму і в кожній коробці двох однакових деталей немає.

Кожна деталь у пазлі є унікальною

«Пазл містить абстрактні деталі і тематичні деталі. Пазл, до прикладу, з левом, складається з різних деталей, зокрема, у формі інших тварин, які можуть бути пов'язаними із левом», – зазначає співзасновниця компанії Wood Story.

Компанія Wood Story продає свої пазли й на міжнародному ринку. З 2021 року компанія працює на Etsy, під час війни вийшли на еВау. Зараз працюють над тим, щоб розпочати продажі на Amazon.

Виробицтво пазлів для неї з чоловіком – це не просто бізнес.

«Woods Story для нас – це улюблена справа, яка надихає рухатись вперед. Це навіть не "робота", не "проект", а історія, яка почалась з банального хоббі, а зараз є невід'ємною частиною нашого життя», – зазначила співзасновниця виробництва.

Власники Wood Story кажуть, що хочуть вивести свою компанію на такий рівень, щоб вона була №1 в Україні. Наразі унікальні дерев'яні пазли можна придбати лише в інтернет-магазині. Однак власники не виключають відкриття й фізичних крамниць.