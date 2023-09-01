Загалом в області внаслідок обстрілів було пошкоджено 15 тис. цивільних об'єктів

Росія безповоротно зруйнувала майже третину цивільних об'єктів, які було пошкоджено внаслідок обстрілів. Загалом на Херсонщині постраждало приблизно 15 тис. будівель, повідомив у п'ятницю, 1 вересня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

За словами Олександра Прокудіна, Росія завдавала колосальних збитків області. Наразі їх не можна підрахувати, оскільки частина Херсонщини ще не деокупована. Відновленню в області не підлягає приблизно третина від усіх пошкоджених об'єктів.

«Тобто з названих мною 15 тисяч об’єктів, не підлягають відновленню близько 5 тисяч будинків. Це внаслідок збройної агресії. У результаті ж підриву Каховської ГЕС ми визначили понад 1300 таких будинків. Але це число не є сталим, бо ми постійно актуємо ці показники: працюють комісії, які обстежують і описують кожен будинок, роблять чек-листи, за якими потім людям будуть компенсовувати їхні втрати», – повідомив Олександр Прокудін.

Голова ОВА додав, що наразі деокуповано 683 тис. га Херсонщини, що є лише третиною від усієї площі області. Тривають розмінування – загалом сапери очистили 12% від деокупованої території, тобто 80 тис. га. Там виявили приблизно 95 тис. вибухонебезпечних предметів та мін.

Зазначимо, лише за 29 серпня на Херсонщині загинуло троє людей від підриву російських мін. Міни вибухнули у різних населених пунктах деокупованої Херсонщини. Одна міна вибухнула у полі біля Новопетрівки, внаслідок чого загинув тракторист, а друга – у полі поблизу села Садове, де загинуло двоє чоловіків.