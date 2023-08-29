Усі загиблі натрапили на міни у полях

У Херсонській області за день загинуло троє людей через підриви на російських мінах. Один з чоловіків їхав на тракторі та наїхав на вибухівку, повідомив у вівторок, 29 серпня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Один інцидент стався поблизу Новопетрівки, розташованої у східній частині області. Там 43-річний чоловік загинув, наїхавши на російську міну на тракторі.

«За даними слідства, 29 серпня близько 15:30 поблизу села Новопетрівка Бериславського району на ворожій міні підірвався водій трактора, який оборював поле. Чоловік отримав травми несумісні із життям», – повідомили у прес-службі Херсонської прокуратури.

Також поблизу села Садове, розташоване за 9 км від Херсона, двоє чоловіків отримали смертельні поранення від вибуху міни. 51-річний та 28-річний чоловіки натрапили на міну у полі.

Олександр Прокудін підкреслив, що мінна небезпека на Херсонщині залишається дуже високою. Голова Херсонської ОВА закликав не відвідувати ризиковані місця, як-от поля, лісосмуги та узбіччя, якщо не впевнені, що там провели розмінування сапери.

Нагадаємо, 29 серпня від підриву міни на Чернігівщині загинули сержант поліції та його дружина, які їхали в авто. Діти загиблих, які теж були в машині у момент підриву, отримали травми.