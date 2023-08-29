На Чернігівщині автомобіль підірвався на міні

На лісовій дорозі в Чернігівській області підірвався на міні автомобіль із чотирма пасажирами: дорослі загинули, двоє дітей в лікарні. Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

«Вчора, 28 серпня, близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що у Чернігівському районі підірвався легковий цивільний автомобіль. Внаслідок вибуху загинули чоловік та жінка, двоє дітей нині госпіталізовані», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, попередньо встановлено, що автомобіль підірвався на міні на лісовій дорозі. Внаслідок вибуху автівка загорілася. Водій та пасажирка загинули, двоє дітей травмовані.

За даними правоохоронців, кермував автомобілем співробітник Управління патрульної поліції в Чернігівській області Департаменту патрульної поліції.