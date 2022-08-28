Виручені від продажу херсонського кавуна 2 тис. грн передадуть ЗСУ

В Южному на Одещині на аукціоні за 2 тисячі гривень продали херсонський кавун. Його доставили з тимчасово захопленої Херсонщини. Кавун везли з окупованої території в Одеську область 8 днів. Ягоду продали за 2 тис. грн, а виручені кошти підуть на допомогу ЗСУ.

За інформацією журналістки Ольги Годовенко, яка у суботу, 27 серпня, оприлюднила відео з аукціону, господар розповів, що кавун, вирощений на Голопристанщині. Його везли з Херсонщини 8 днів. Замість прямого шляху довелося здолати 900 км.

«Цей кавун – символ того, що наступного року таких херсонських кавунів у Южному буде багато», – зазначили під час аукціону.

Ціна стартувала із 100 грн. У результаті кавун продали за 2 тис. грн.

Відео Ольги Годовенко