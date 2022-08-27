Чоловік продав квартиру та дачну ділянку, а отримані 35 тис. доларів передав на потреби ЗСУ

85-річний сумчанин Микола Іванович передав 35 тис. доларів, що становить близько 1,4 млн грн, на допомогу Збройним силам України. У п’ятницю, 26 серпня, на сторінці Громадського фонду «Суми» опублікувала відео зустрічі з Миколою Івановичем.

«Другий день наша команда намагається прийняти цей факт. Мабуть, такі речі й не потребують зайвих коментарів», – повідомили у фонді «Суми».

У дописі зазначено, що цього літа у чоловіка померла дружина, раніше він також втратив сина. Щоби допомогти Україні перемогти окупанта 85-річний чоловік вирішив продати квартиру та земельну ділянку, а гроші передати Збройним силам України. Свою племінницю пенсіонер попросив знайти волонтерських фонд, який збирає кошти на потреби українських захисників.

У фонді розповіли, що за ці гроші здійснять окрему цільову закупівлю для ЗСУ. Наразі проводять консультації з військовими.

«Ми разом з командою Громадського фонду «Суми» вже розпочали консультації з військовими щодо актуальних потреб і розповімо про закупівлі на наших сторінках», - повідомили у фонді.

Відомо, що чоловік 46 років пропрацював на заводі ім. Фрунзе. За його словами, на сьогодні на прожиття йому вистарчає пенсії.

Відео ГФ «Суми»