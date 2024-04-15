В одній сонній артерії бляшка була довжиною 4 см, у другій - 6 см

65-річний Володимир з Червонограда став незвичним пацієнтом Львівської обласної клінічної лікарні. І ця незвичність полягала у тому, що він приїхав на операцію з одним діагнозом – ішемія нижніх кінцівок, а йому провели зовсім іншу – оперували сонні артерії. І потреба проводити оперативне втручання з приводу ішемії нижніх кінцівок відпала, бо проблема зникла. У світовій медичній літературі судинні хірурги не знайшли описаних схожих випадків.

У Володимира дуже боліли ноги, особливо ліва. Чоловік не міг ходити без перепочинку, і від болю не міг спати. Знеболювальні не допомагали.

«Нога боліла так, що вночі щогодини прокидався і мусив хвилин 15 ходити по хаті»

«Я не спав сім місяців. Ляжу, полежу годину, починаю дрімати і мушу встати, походити хвилин 15, бо нога пекла вогнем. І так всю ніч. Я лежав у лікарні в Луцьку, приймав крапельниці, але вони не допомогли», – розповів ZAXID.NET пацієнт.

У чоловіка діагностували ішемію нижніх кінцівок і допомогти йому могла лише складна операція. Луцькі лікарі порадили їхати до Львова, до професора, судинного хірурга Ігоря Кобзи.

Пацієнт і його рятівники: професор Ігор Кобза і судинна хірургиня, лікуюча лікарка Юлія Мота

Професор Ігор Кобза розповів ZAXID.NET, що у пацієнта була ішемія третього ступеня. Він не міг ходити, не міг спати. У лікарні йому виміряли тиск на нозі і руці. Тиск на нозі, вище кісточки, має бути вищий , ніж тиск на руці. Якщо це співвідношення дорівнює 1, то це норма, навіть якщо є 0,9, то можна вважати, що ще хвороби нема. Тиск на нозі у Володимира був 50, а на руці – майже 180. Співвідношення між тиском на нозі і руці було менше 0,3. І що нижче це співвідношення, то гірше. Це був абсолютний показ до оперативного втручання.

Операція мала бути складна і ризикована. Обстеження показало, що у чоловіка закрита клубова артерія, яка знаходиться у черевній порожнині. Йому треба було ставити штучний протез, який міг відторгнутися. Такі випадки зустрічаються у всьому світі. Утім, й без операції пацієнт вже не міг обійтися.

Чоловікові призначили ретельне передопераційне обстеження, під час якого виявили, що у нього критичний стеноз сонних артерій. Іншими словами, вони майже повністю забиті бляшками. Одна звужена на 99%, друга – на 95%.

Спершу слід було прооперувати сонні артерії, аби не спровокувати інсульт

«У такій ситуації не можна було робити операції, бо можна було спровокувати інсульт. Спершу слід було звільнити від бляшок сонні артерії, забезпечити нормальне кровопостачання мозку, а тоді вже братися за іншу операцію», – каже професор Ігор Кобза.

У Володимира більше боліла ліва нога, тож вирішили спершу оперувати праву сонну артерію, бо мозок відповідає за протилежну сторону. Першу операцію зробили у січні. До операційної бригади, окрім професора Ігоря Кобзи, увійшли судинні хірурги Юлія Мота, Олег Щепітко, анестезіолог Роман Михальчук, анестезистка Ольга Ганас і операційна медсестра Христина Патрон.

Операцію на сонній артерії проводили під місцевим знечуленням, бо воно, за словами професора, дає на 40% менше післяопераційних ускладнень. Хірурги, контактуючи з пацієнтом, бачать , коли перетискання сонної артерії призводить до порушення мозкового кровообігу, і відразу реагують.

Якщо бляшка у судині має 1,5-2 см, то вона вважається великою. У Володимира бляшка мала аж 4 см і була видовжена. Операція з її видалення тривала близько 30 хвилин.

Уже через кілька годин після операційного втручання пацієнт повідомив, що у нього перестала боліти нога, лише ще затерпає один палець. Наступного дня чоловік вже міг ходити, проходив все більшу відстань і болю в нозі не було. Йому виміряли тиск на нозі і руці. На нозі вже був 80, а співвідношення між тиском ноги і руки вже становило 0,7, тобто, зросло більше, ніж у два рази.

«Після операції я вперше за тривалий час виспався. Нога вже не боліла і я не прокидався щогодини посеред ночі», – каже чоловік.

Володимира виписали додому з умовою, що за місяць-два проведуть операцію на другій сонній артерії.

Другу операцію йому провели у квітні, також під місцевим наркозом. Операція тривала 35 хвилин, бо бляшка була аж 6 см. Затерпання пальця, яке дошкуляло чоловікові, минуло.

Ігор Кобза розповів, що і раніше були пацієнти з ішемією нижніх кінцівок, яким після операцій на сонних артеріях ставало легше. У практиці професора таких хворих було 20 за останні 22 роки.

У Володимира від часу першої операції минуло майже три місяці, він ходить все більше на довші відстані, може пройти понад 500 м і біль не повертається. Судинні хірурги кажуть, що робити операцію з приводу ішемії нижніх кінцівок не має потреби. І пацієнта минулої п’ятниці виписали з лікарні додому.

Після цієї операції з таким несподіваним результатом судинні хірурги хотіли довідатися, чи були схожі випадки в клініках Європи, світу. Та не знайшли у світовій медичній літературі описаних схожих випадків.