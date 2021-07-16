Мама з хлопчиком наразі перебуває в Італії

Чотиримісячний Марк Юрків з Борщівського району на Тернопільщині отримав в подарунок найдорожчі в світі ліки. Хлопчик хворіє на найважчу форму спінальної м'язевої атрофії. Спеціальний укол, який допоможе вилікуватися дитині подарували італійські благодійники.

Про хворобу свого сина сім'я Юрків дізналася, коли йому ще не виповнилося місяця від дня народження. У медзакладі хлопчику поставили діагноз – СМА першого типу, це найважче захворювання, яке рано проявляється і швидко прогресує.

Ліки Zolgensma від СМА вартують більше ніж два мільйони доларів. Сім'я Юрків оголосила благодійний збір коштів в Україні, а мама разом з сином поїхала до родичів в Італію, щоб там розпочати діагностику.

На рахунок Марка вже надійшло 2,6 млн грн, коли родина хлопчика дізналася, що рятівний укол їм проспонсорують благодійники з Італії.

Про щасливу новину в соціальній мережі повідомила родина Марка. «Нарешті ми можемо сказати такі слова, про які наші сім’я мріяла кожного дня. Нам просто не віриться, але це дійсно так! Збір закрито! Хочемо повідомити, що 09.07.2021 на святкування своїх 4-х місяців Марк отримав найдорожчий подарунок в його житті, укол Zolgensma, від країни Італія. Наша сім’я безмежно вдячна всім, хто не пройшов повз у цій нелегкій боротьбі зі СМА, хто відгукнувся і допоміг, хто разом з нами молився і Бог почув всі наші молитви», – написали родичі Марка.

Зазначимо, це вже друга дитина з Тернопільщини, яка отримає найдорожчі ліки у світі. 1 червня 2021 року укол ZOLGENSMA у благодійну лотерею виграв Арсенко Борис. А 13 липня йому вже вкололи першу дозу цих ліків.

Додамо, що зараз триває збір коштів для однорічної львів'янки Вікторії. Дівчинка теж хворіє на СМА. До кінця року необхідно назбирати 65 млн грн, наразі зібрали уже 10 млн грн.