Іван Маслюк подав особистий приклад для людей з інвалідністю, як не треба здаватись

Іван Маслюк з Львівщини, якому діагноз ДЦП не завадив здійснити свою мрію – подолати 5000 км від Львова до Лісабона на спеціальному велосипеді, написав книжку про свої пригоди. Наразі вона доступна в електронному форматі.

«Хлопець, який народився із ДЦП, за 100 днів подолав 5000 км від Львова до Лісабона на спеціальному велосипеді, крутячи педалі руками. Іван не раз був ладен здатися – і він відверто пише про всі свої переживання і почуття, не даючи дороги патетиці й героїзму, а натомість пропускаючи уперед юний запал і шалену енергію своєї мрії», – зазначено в анотації до книжки.

Натомість сам Іван окреслює проблематику своєї автобіографічної книжки як публічну сповідь і бажання через власну призму донести правду про людей з інвалідністю.

«Ця книга не про On 3 Wheels, не про походи в гори і навіть не про мене. Ця книга про прийняття інакшості і про те, чим, насправді, є ця інакшість. Її (інакшості), як відомо, є не один вид. Нею можна вважати все – від іншого коліру шкіри до сексуальної орієнтації. В цій книзі ви отримаєте погляд на такий вид інакшості, як інвалідність. Не очима решти суспільства, а з перших уст», – так сам Іван окреслив тематику своєї книжки.

Автобіографічна книга «Щоденник мрійника» мала вийти друком на початку 2022 року у видавництві Yakaboo Publishing. Наразі вона є в електронному форматі і її можна придбати на сайті видавництва.

Нагадаємо, у 2016 році Іван Маслюк зі села Березівка Радехівського району доїхав на спеціальному велосипеді до Лісабона і побачив омріяний Атлантичний океан. Йому допомагали двоє друзів. Вони стартували у Львові, минули 12 країн та понад 5 тис. км, щодня долаючи по 100 км. Після здійснення своєї мрії Іван почав допомагати іншим людям з інвалідністю. Він започаткував проект On 3 wheels, в якому організовує сходження у гори людям, які самі не можуть ходити. Їх піднімають в гори на спецвізку джульєтці волонтери.